Встречаем хлебом-солью и девушками: Стенограмма переговоров Ельцина, Кравчука и Клинтона

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Вашингтон снял гриф секретности со стенограммы переговоров лидеров России, Украины и США о расширении НАТО. Встреча Ельцина, Кравчука и Клинтона проходила в Ново-Огарёве в 1994 году.
Борис Ельцин же на встрече в Подмосковье сообщил «другу Биллу», что при расширении НАТО на Восток первой в альянс должна вступить Россия. За ней последуют другие страны Центральной и Восточной Европы, что станет твёрдой гарантией безопасности в регионе. Вот такие в те времена ходили разговоры в среде политического руководства России, Украины и США.
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