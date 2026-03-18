На Москве-реке спасли женщину с собакой, провалившихся под лед
Женщина с собакой провалилась под лëд в 20 метрах от берега на Москве-реке на западе столицы. Об этом сообщили в департаменте ГОЧСиПБ.
Утром 18 марта поисково-спасательная станция «Кировская» получила сообщение о человеке, провалившемся под лёд на Москве-реке. Прибыв на место, спасатели нашли женщину с собакой в ледяной полынье в 20 метрах от берега, рядом с улицей Исаковского.
Спасатели использовали судно на воздушной подушке «Хивус-6», чтобы поднять пострадавшую и её питомца на борт. По словам женщины, она пыталась спасти собаку, которая погналась за птицами и выбежала на лёд, где провалилась.
Пострадавшей оказали первую помощь и согрели. После осмотра она отказалась от госпитализации и отправилась домой в сопровождении мужа.
Читайте также: