Депутаты ГД вступились за диализный центр Новосибирска, который могут закрыть

18 марта 2026, 11:59

В Новосибирске на грани закрытия оказался диализный центр «Фрезениус Нефрокеа» из-за того, что клиническая больница «РЖД-Медицина», у которой центр арендовал площади последние 10 лет, в одностороннем порядке расторгла договор. Помещение потребовали освободить до 17 мая.





Так, без жизненно важного гемодиализа, который необходимо проводить трижды в неделю, могут остаться 170 человек с почечной недостаточностью. Известно, что другие диализные центры Новосибирска перегружены и работают в три смены.



В случае закрытия пациенты могут лишиться доступа к бесплатному лечению. В этом случае им придется тратить порядка 150 тысяч рублей на частные процедуры. Решить проблему пытаются ТФОМС, областной минздрав и депутаты Госдумы.





«Депутат Госдумы Александр Аксёненко уже направил депутатский запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой прояснить ситуацию вокруг диализного центра и перспектив его дальнейшей работы», — рассказали в пресс-службе Аксёненко в разговоре с Om1 Новосибирск.