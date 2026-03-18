Депутаты ГД вступились за диализный центр Новосибирска, который могут закрыть
В Новосибирске на грани закрытия оказался диализный центр «Фрезениус Нефрокеа» из-за того, что клиническая больница «РЖД-Медицина», у которой центр арендовал площади последние 10 лет, в одностороннем порядке расторгла договор. Помещение потребовали освободить до 17 мая.
Так, без жизненно важного гемодиализа, который необходимо проводить трижды в неделю, могут остаться 170 человек с почечной недостаточностью. Известно, что другие диализные центры Новосибирска перегружены и работают в три смены.
В случае закрытия пациенты могут лишиться доступа к бесплатному лечению. В этом случае им придется тратить порядка 150 тысяч рублей на частные процедуры. Решить проблему пытаются ТФОМС, областной минздрав и депутаты Госдумы.
«Депутат Госдумы Александр Аксёненко уже направил депутатский запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой прояснить ситуацию вокруг диализного центра и перспектив его дальнейшей работы», — рассказали в пресс-службе Аксёненко в разговоре с Om1 Новосибирск.
Кроме того, он потребовал сообщить, в каких медицинских учреждениях региона жители Новосибирска и области могут пройти процедуру диализа. На сегодняшний день ответа пока не поступило.