В Китае худеющим людям предложили обменивать сброшенные килограммы на говядину
В китайской провинции Цзянсу запустили необычную акцию по борьбе с лишним весом: жителям предложили обменивать сброшенные килограммы на говядину. Кампания проходит под лозунгом «лишняя плоть в обмен на говядину» и уже вызвала большой интерес — заявки подали около 2400 человек.
Как сообщает The Paper, участвовать могут только жители региона, которые официально платят взносы за медицинское страхование и социальное обеспечение. Кроме того, введены требования по физическим параметрам: талия должна превышать 90 см у мужчин и 80 см у женщин.
После завершения регистрации участники пройдут взвешивание и начнут программу похудения. На достижение результата отведено более девяти месяцев — итоги будут подводить в январе следующего года.
Система поощрений построена по принципу «один к одному»: за каждые 500 граммов сброшенного веса участник получает 500 граммов говядины или 1,5 килограмма говяжьих костей. За более значительные результаты предусмотрены дополнительные «бонусы» — например, говяжий хвост, рубец или язык.
При этом организаторы установили лимит: обменять можно не более 10 килограммов потерянного веса. Также строго запрещены экстремальные способы похудения — участникам рекомендуют снижать вес только естественным путем.
