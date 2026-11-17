17 ноября 2026, 11:04

Синоптик Шувалов: к концу недели температура в Москве и области повысится

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

В ближайшие дни в столичный регион придут три волны осадков. При этом сегодняшний день станет последним, когда москвичей посетит солнце.





Как рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, уже к вечеру вторника по западу Подмосковья пройдут осадки.



Дневная температура в регионе во вторник составит +1…+3 °C. Среда же начнется со снега, который постепенно перейдет в дождь, что будет знаменовать начало повышения температуры.





«Если в утренние часы будет около 0 °C, то к вечеру среды ожидается уже +4…+5 °C. А далее с четверга по субботу (21 ноября. — прим. ред.) включительно дневная температура будет составлять порядка +4…+6 °C», — отметил Шувалов.