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Синоптик Ильин: Надеемся избежать заморозков в Москве в выходные

08 октября 2024, 15:53
Фото: iStock/ABGlavin

Фото: iStock/ABGlavin

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин дал прогноз погоды на текущую неделю в Москве, отметив, что заморозков в ближайшие дни не должно быть.
«В четверг, когда циклон совсем далеко уйдёт на восток, на его место начнёт с северо-востока гребень антициклона выходить, который прекратит дожди. В пятницу на небе появится прояснение и обойдётся без осадков, температура подрастёт до 11-16°С.В субботу местами небольшой дождь по области. Температура около 9-14 °С. В воскресенье погода будет достаточно солнечная, без осадков. Ночные температуры в субботу и воскресенье снова 1-6°С. Заморозков надеемся избежать», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

А в Кузбассе ожидают шторм, порывы ветра местами будут достигать 17-22 м/с.



«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа. Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», — приводит «Сiбдепо» предупреждение агентство по защите населения и территории региона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в среду, 9 октября, столицу ожидает резкое понижение температуры.

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В московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности
08 октября 2024, 16:00

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые асфальтобетонные и резинокордовые искусственные дорожные неровности на восьми региональных дорогах в шести округах Московской области. Ремонт проводился в рамках летнего обслуживания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы были выполнены на следующих участках:

  • ул. Чкалова в Жуковском;
  • Лихачёвский проезд в Долгопрудном;
  • Рыбхозное шоссе в деревне Дергаево Раменского округа;
  • дорога в деревне Андреево Павлово-Посадского округа;
  • дороги в селе Парфентьево и деревне Подосинки в городском округе Коломна;
  • ул. 1-я Вокзальная в микрорайоне Барыбино и дорога в деревне Житнево в городском округе Домодедово.
Искусственные неровности устанавливаются для снижения скорости на участках вблизи социально значимых объектов и в потенциально опасных местах, где водители часто превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрёстках.

Для обеспечения безопасности на дорогах специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность, включая ограждения, светофоры, линии освещения, дорожные знаки и искусственные неровности.

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Порядка 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды
08 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Около 290 единиц техники и 300 бригад «Мосводостока» дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что в городе не прекращаются осадки, плохую погоду передают и на ближайшие дни. В связи с этим, городские службы ведут работу в усиленном режиме.

Также в комплексе призвали жителей и гостей города быть внимательными на улице в условиях непогоды.

Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в Москве выпадет 5,7 миллиметра осадков, которые закончатся только в ночь на среду.

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Глава Крыма Аксёнов: Все пострадавшие от пожара в Феодосии получат компенсации
08 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Distortion Media

Все жители Феодосии, которые потеряли имущество либо получили иной ущерб в результате пожара на нефтебазе, получат надлежащие компенсации в полном объёме. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
В своём телеграм-канале он также призвал граждан сохранять спокойствие и не нагнетать обстановку: все компенсационные выплаты по потере имущества будут осуществлены в установленном порядке.

Аксёнов добавил, что на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сформирована специальная группировка из сотрудников профильных ведомств. Региональные власти находятся в постоянном контакте с федеральным Центром, а все решения принимаются верно и своевременно.

Глава Крыма также поблагодарил местных жителей, добровольцев, представителей МЧС, администрации Феодосии и всех неравнодушных граждан за помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии начался накануне, 7 октября, ранним утром. Из-за сильного задымления городские власти приняли решение об эвакуации жителей из домов, находящихся в непосредственной близости от объекта. В пункты временного размещения были вывезены более тысячи человек.

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В Бронницах построят котельную мощность 10 МВт
08 октября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью десять мегаватт планируют построить на Москворецкой улице в Бронницах, подряд на работы выставили на электронные торги, информация об этом опубликована Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, строительство котельной и поставка всего оборудования, необходимого для эксплуатации этого объекта. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 127 миллионов 731 тысячу 543 рубля 65 копеек, заявки принимаются до 15 октября.

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#строительство
#торги
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Минтранс Подмосковья напомнило о правилах безопасности на дорогах в условиях тумана
08 октября 2024, 15:45

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Во время тумана, который часто бывает осенью, даже опытные водители должны проявлять осторожность при вождении, так как плохая видимость может привести к искажённому восприятию расстояния и скорости. Водителю становится сложнее ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП.
Министерство транспорта Московской области рекомендует отложить поездку при плохой видимости, но если это невозможно, следует соблюдать следующие правила:

  • перед поездкой убедитесь, что фары работают исправно. Выезжать на дорогу с неработающими фарами опасно для вас и других участников дорожного движения. Используйте противотуманные фары, которые эффективны при видимости на дороге менее 100 метров. Включайте их, если плохо видите заднюю часть следующего автомобиля на небольшом расстоянии;
  • избегайте использования дальнего света, так как он отражается на машине и ухудшает видимость;
  • снижайте скорость до минимума и соблюдайте увеличенную дистанцию между автомобилями (расстояние должно быть в два раза больше, чем в ясную погоду);
  • избегайте резких манёвров, обгонов и перестроений, так как в тумане предметы могут казаться дальше, чем есть на самом деле;
  • если вам нужно остановиться, избегайте обочины и выбирайте парковку, площадку отдыха или АЗС. При парковке в любое время суток оставляйте работать габаритные огни и включайте аварийную сигнализацию;
  • в случае ДТП, поломки автомобиля или другой чрезвычайной ситуации на дороге немедленно звоните по номеру 112.
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#подмосковье
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В городском округе Реутов завершили строительство ЖК «Юбилейный»
08 октября 2024, 15:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Возведение 25-этажного жилого комплекса «Юбилейный» с четырьмя секциями и 651 квартирой началось в 2017 году застройщиком ООО «СК „ПСТ“». Однако летом 2022 года застройщик обанкротился. Комплекс был включён в Единый реестр проблемных объектов и передан Фонду защиты прав дольщиков Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Благодаря содействию губернатора Московской области Андрея Воробьёва объект был завершён. Глава Реутова Филипп Науменко встретился с жителями, чтобы выяснить, остались ли нерешённые вопросы.

«В ходе достройки выявлялось много технических недоработок. Одна из наиболее существенных касалась индивидуального теплового пункта. Новой компании-застройщику также пришлось переделывать фасад и укреплять подвал. Сейчас все исправлено. В дом подали тепло, система отопления работает в штатном режиме», — сообщил Науменко.

Он также осмотрел помещение детского сада на 110 мест, который откроется на первом этаже жилого комплекса. Этот объект должен быть передан городу до конца года.

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Губернатор Воробьёв вручил награды бойцам подразделений БАРС
08 октября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Награды бойцам добровольческих отрядов БАРС (Боевой армейский резерв) вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«По поручению президента мы вручаем сегодня государственные награды. Для меня это всегда большая честь. Добровольческие отряды БАРС созданы из настоящих патриотов, которые с самого начала спецоперации, подписав контракты, вместе со своими бывшими сослуживцами отправились защищать страну. Президент высоко ценит героические поступки, которые каждый из вас совершил», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также поприветствовал присутствующих на церемонии членов семей бойцов и отметил, что они всегда могут рассчитывать на поддержку властей региона.

В числе награждённых старший сержант Сергей, в зоне СВО он был в разведывательном дозоре. В ходе одного из заданий он получил тяжёлое ранение, но всё же сумел выполнить свою боевую задачу. За это он получил Орден Мужества.

«Я считаю, что этот Орден не мой личный, а всех ребят из моего подразделения, которое насмерть стояло на рубеже и не сдало ни одной пяди нашей земли», — сказал Сергей.
Командир Александр сумел вывести из-под огня группу бойцов и получил за это медаль «За отвагу». Такой же награды удостоился ефрейтор Олег, который уничтожил вражеского гранатомётчика и обнаружил три огневые точки, которые потом удалось ликвидировать.

Медаль «За отвагу» также получили матрос Илья за отражение атаки диверсионно-разведывательной группы, глава разведотделе младший сержант Роман и лейтенант Роман, взорвавший схрон оружия неприятеля.

Старшина Александр удостоился медали «За храбрость» I степени: он прикрывал раненных от вражеских дронов. Год назад губернатор вручил Александру медаль «За храбрость» II степени.

«Одиннадцать месяцев назад в этом же зале Андрей Юрьевич Воробьёв мне вручал награду и вот — новая медаль. Это не значит, что я каждый год совершаю подвиги, мы просто делаем нашу ежедневную работу», — сказал Александр.
Кроме того, в ходе церемонии шесть бойцов получили медали «За храбрость» II.

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Работодатели раскрыли, кого боятся брать на работу
Опрос: Работодатели боятся нанимать часто меняющих работу людей
08 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/scyther5

Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские работодатели включили в топ соискателей, которых боятся брать на работу, людей, которые слишком часто меняют деятельность.
Кроме такой категории людей в список попали слишком юные кандидаты и те, кто работали в компаниях с плохой репутацией.

Как пишет RT, приём и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают опасения и страхи у 61% работодателей.

До этого сообщалось, что молодые специалисты могут подать заявки на стажировку в Правительстве Москвы.

«Продолжается приём заявок на юбилейный поток стажировки в Правительстве Москвы. Талантливых студентов старших курсов и выпускников вузов до 35 лет приглашают пройти отбор и попробовать свои силы в городских проектах. Приём заявок продлится до 20 октября», – приводит АГН «Москва» сообщение на официальном сайте мэра столицы.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.

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#трудоустройство
#исследование
#приём
#опрос
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На базе Нижегородского завода прошёл семинар по использованию средств малой механизации
08 октября 2024, 15:14

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На базе предприятия, специализирующегося на производстве бензиновой техники в Нижегородской области, прошёл выездной обучающий семинар по использованию средств малой механизации, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В мероприятии приняли участие представители 23 муниципалитетов, включая Луховицы, Богородск, Сергиев Посад, Коломну, Дубну, Серпухов, Котельники, Лыткарино, Шатуру и Бронницы.

«Всего закупили более 1 500 ручных снегоуборщиков. Для того, чтобы техника показывала себя наиболее эффективно в зимний период, мы продолжаем серию обучающих мероприятий с выездом представителей МБУ на заводы, где производители наглядно показывают особенности эксплуатации, сборки и хранения техники. Таким образом мы повышаем профессиональные навыки специалистов коммунального хозяйства. Сегодня пригласили всех — от директоров МБУ до механиков, ответственных за ремонт малой механизации, чтобы каждое звено на земле понимало на всех этапах как функционирует оборудование» — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Гостям была организована экскурсия по территории завода, где они увидели работу автоматизированных сборочных линий, сварочных аппаратов, покрасочных камер и складских помещений. Ключевой целью семинара был обмен практическим опытом.

В рамках мероприятия представители завода провели мастер-класс по сборке ручных роторов, рассказали о правилах эксплуатации и ответили на все возникшие вопросы относительно их использования.

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