Синоптик Ильин: Надеемся избежать заморозков в Москве в выходные

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин дал прогноз погоды на текущую неделю в Москве, отметив, что заморозков в ближайшие дни не должно быть.
«В четверг, когда циклон совсем далеко уйдёт на восток, на его место начнёт с северо-востока гребень антициклона выходить, который прекратит дожди. В пятницу на небе появится прояснение и обойдётся без осадков, температура подрастёт до 11-16°С.В субботу местами небольшой дождь по области. Температура около 9-14 °С. В воскресенье погода будет достаточно солнечная, без осадков. Ночные температуры в субботу и воскресенье снова 1-6°С. Заморозков надеемся избежать», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
А в Кузбассе ожидают шторм, порывы ветра местами будут достигать 17-22 м/с.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа. Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», — приводит «Сiбдепо» предупреждение агентство по защите населения и территории региона.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в среду, 9 октября, столицу ожидает резкое понижение температуры.
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