«Вряд ли порадует»: Синоптик рассказал, когда москвичам готовиться к первому снегу

Фото: iStock/KrimKate
Вторая неделя октября подходит к концу. Она уже значительно холоднее предыдущей. Жители Москвы и области постепенно вооружаются шапками и перчатками.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ближайшее время погода жителей столицы и области вряд ли порадует.
Однако он порадовал, сказав, что выходные будут относительно благополучными.
По его словам, в выходные дни осадков не будет, и давление на 8-10 миллиметров ртутного столба окажется выше, чем положено по климату.
Читайте также:
Синоптик Позднякова спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию
Учёный Богачёв сообщил о вероятной магнитной буре пятого уровня
«Устойчивый снежный покров»: Синоптик рассказал, когда ждать в Москве снега
«В понедельник со второй половины дня вероятность выпадения снега очень большая. Он выпадет в ночь на вторник, может образоваться тоненький снежный покров толщиной 1-2 см. Понятное дело, что во вторник все растает, дождь смоет этот снег. Но все-таки первый снег мы ждем», — поделился синоптик.
Однако он порадовал, сказав, что выходные будут относительно благополучными.
«Сегодня, 11 октября, в столице до +15 градусов, такого тепла уже не будет, но будет достаточно благоприятная погода: +10-12 градусов в субботу и около +8 градусов в воскресенье. Все-таки с юго-востока подтягивается холод это арктический циклон», — отметил Шувалов.
По его словам, в выходные дни осадков не будет, и давление на 8-10 миллиметров ртутного столба окажется выше, чем положено по климату.
Читайте также:
Синоптик Позднякова спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию
Учёный Богачёв сообщил о вероятной магнитной буре пятого уровня
«Устойчивый снежный покров»: Синоптик рассказал, когда ждать в Москве снега
Анастасия Бондарева