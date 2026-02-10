В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки
Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым разработали законопроект, который отменяет обязательную регистрацию граждан. Об этом пишет ТАСС.
Законодательная инициатива предлагает реформировать статью 3 закона о праве граждан на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в Российской Федерации. В настоящее время граждане обязаны регистрироваться как по месту пребывания, так и по месту жительства на территории страны. Проект закона предусматривает замену обязанности на право.
В сопроводительной записке отмечается, что существующая система регистрации не всегда отражает реальное положение дел с перемещением граждан. Более того, обязательная регистрация создает административные сложности для людей, проживающих в арендованном жилье или часто меняющих место жительства. Это связано с тем, что процедура регистрации в значительной степени зависит от согласия собственника жилья, который не всегда готов оформить регистрацию на арендатора.
