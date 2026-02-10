В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки

10 февраля 2026, 15:50

Фото: iStock/marchmeena29

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым разработали законопроект, который отменяет обязательную регистрацию граждан. Об этом пишет ТАСС.