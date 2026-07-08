На Москву обрушится мегациклон
Мегациклон «Гайдар» обрушится на Москву в выходные, 11 и 12 июля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет Telegram-канал Mash.
В европейской части России формирование суперциклонов — крайне редкое явление, известное как эффект Фудзивары. Согласно информации источника, когда циклоны «Бернадетт» и «Каспиец» сольются, образуется циклон «Гайдар».
По словам синоптика, в предстоящие субботу и воскресенье столицу накроют сильные дожди, которые принесут до трёх четвертей месячной нормы осадков. Это эквивалентно примерно пяти вёдрам дождевой воды на каждый квадратный метр. В дневное время в Москве температура поднимется до +20-25 градусов Цельсия, добавил Тишковец.
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