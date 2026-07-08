08 июля 2026, 15:57

Синоптик Тишковец: На Москву обрушится мегациклон «Гайдар»

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Мегациклон «Гайдар» обрушится на Москву в выходные, 11 и 12 июля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет Telegram-канал Mash.