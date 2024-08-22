На МЦД-3 запустили девятый поезд «Иволга» последней модификации

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Девятый поезд «Иволга» самой современной модификации 4.0 запустила Центральная пригородная пассажирская компания на МЦД-3, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дородной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Мы продолжаем обновлять подвижной состав, он становится все более современным. Сегодня на маршрутах МЦД курсируют уже около 70 «Иволг» различных серий, и все чаще там можно видеть поезда самых последних поколений. Так, в мае на третий диаметр вышла первая «Иволга 4.0», а спустя всего четыре месяца этих составов здесь уже девять», — заявил гендиректор ЦППК Иван Конев.Он добавил, что до конца года на диаметре планируется полностью обновить подвижной состав.
Поезда «Иволга 4.0» отличаются улучшенным дизайном кресел, также для удобства пассажиров есть зарядки для разных типов гаджетов, поручни с «тёплым» покрытием, система климат-контроля, подстраивающаяся под температуру воздуха, и адаптивное освещение — яркое утром и более мягкое по вечерам. Кроме того, вагоны оснащены дополнительными экранами и информационными табло.
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Лев Каштанов