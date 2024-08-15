В Подмосковье перекрыли 120 опасных переходов через железную дорогу

Фото: пресс-служба МТДИ МО
С начала года в Московской области ликвидировали 120 «опасных троп» на железной дороге, вдоль путей установили около одного километра ограждений, из которых 300 метров — железобетонные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На железной дороге продолжается установка ограждений рядом со станциями, где выявлено наибольшее число «опасных троп», которыми пользуются жители. В настоящее время установлено уже около километра ограждений в 13 городских округах Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Ограждения установили в Щёлкове, Балашихе, Химках, Богородском округе, Сергиево-Посадском округе, Воскресенске, Пушкинском, Дмитровском, Ленинском и Одинцовском округах, а также в Люберцах и Королёве.
В министерстве добавили, что в регионе планируется установить ещё около километра ограждений, чтобы перекрыть «опасные тропы» и таким образом снизить число происшествий на железной дороге.
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Лев Каштанов