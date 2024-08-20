В Подмосковье ограничат движение по двум ж/д переездам

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Два железнодорожных переезда, расположенных на территории Московской области, временно перекроют 22 и 25 августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на МЖД.
«В четверг, 22 августа, с полудня до трёх часов дня будет закрыт переезд в деревне Татищево Дмитровского округа на Дубнинской улице — участке трассы А-104 «Москва-Дмитров-Дубна». Объехать перекрытый участок можно будет по автодороге А-108 «Московское большое кольцо» и по Дмитровскому шоссе», — говорится в сообщении.Второй переезд, который перекроют в воскресенье, 25 августа, с восьми утра до четырёх часов дня, находится в посёлке Индустрия городского округа Коломна. Объехать перекрытый участок можно будет через населённые пункты Шеметово — Лыково — Семеновское — Осенки — Индустрия.
Читайте также:
В Восходе устанавливают ограждения у пешеходного перехода рядом со школой
С улиц Подмосковья увезли более 3,5 тыс. машин за нарушение правил стоянки
Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится 22-24 августа
Лев Каштанов