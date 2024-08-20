Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится 22-24 августа

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых пригородных поездов, курсирующая на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях, изменится с 22 по 24 августа из-за укладки стрелочных переводов на станции Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«22 и 23 августа работы будут проводить с 11:00 до 16:00, ещё одно технологическое «окно» запланировано в период с 22:00 23 августа до 8:00 24 августа. В это время движение будет организовано по соседним путям, из-за чего у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые проследуют по укороченному маршруту, а некоторые будут отменены», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание электричек. Актуальный график движения размещается на информационных щитах на станциях и вокзалах, он также доступен онлайн — на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».
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