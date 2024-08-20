Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится 22-24 августа

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 20 августа, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.