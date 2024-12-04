На МЦК и линиях МЦД обработали от наледи более 740 км контактного провода

Фото: пресс-служба МТДИ МО
741 километр контактного провода на линиях МДЦ и МЦК обработали от наледи в преддверии минусовых температур, работы проводились по ночам, чтобы не мешать движению поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Обработка проводилась при помощи отечественного устройства. Оно закрепляется на платформу специального подвижного состава и, перемещаясь вдоль контактной сети, равномерно наносит на провод антиобледенительную жидкость без снятия напряжения», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что в Мосузле провели обработку от наледи ещё около 356 км контактного провода станционных путей, где проводится отстой составов.
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