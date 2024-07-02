На мусороперерабатывающих предприятиях Подмосковья нашли необычные предметы

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Сотрудники одного из подмосковных предприятий по переработке отходов обнаружили гусли и олимпийского мишку. Теперь они станут музейными экспонатами, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору.
«На сортировочной ленте были найдены гусли – русский народный музыкальный инструмент, имеющий многовековую историю. У них не хватает двух последних струн. Второй необычной находкой стал чеканный мишка – талисман Олимпиады 1980 года в Москве. Его обнаружили на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия в Солнечногорске», – рассказали в пресс-службе.Необычные находки стали частью коллекции музея «Культурный слой», филиалы которого расположены в Егорьевске и Солнечногорске.
Читайте также:
В Московской области представили новую забаву – экологический теннис
В Подмосковье начали готовить коммунальную технику к зиме
В Подмосковье подписали соглашение о рациональном обращении с отходами
Лора Луганская