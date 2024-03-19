На Музее Победы в Москве зажглась инсталляция «Крым. Россия. Севастополь»

Перечень сведений в единой базе данных обо всех лицах, проживающих в Российской Федерации, будет расширен. Предлагается добавить социально значимую информацию, сведения о разрешениях на пребывание за рубежом и данные о дактилоскопах посетителей, сообщает РБК, опираясь на источники.