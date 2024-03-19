На Музее Победы в Москве зажглась инсталляция «Крым. Россия. Севастополь»

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
200-метровая световая инсталляция «Крым. Россия. Севастополь» зажглась под звуки государственного гимна РФ на фасаде столичного Музея Победы в честь 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».
«Она олицетворяет нашу безусловную поддержку президента РФ Владимира Путина, благодаря которому сегодняшняя знаменательная дата навеки вписана в новейшую историю государства как символ нашего единства», — отметил гендиректор Музея Победы Александр Школьник.Более 80 тысяч россиян приняли участие в митинге «10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве, сообщила ранее в Telegram представитель МВД России Ирина Волк. Мероприятие было приурочено к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Подчеркивается, что правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.
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