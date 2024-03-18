День воссоединения Крыма с Россией: как изменилась жизнь крымчан и в чем виновата Тимошенко

Ровно десять лет назад Крымский полуостров воссоединился с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав РФ. О важном историческом событии, беспорядках на Украине и о том, что говорят крымчане о жизни в регионе, читайте в материале «Радио 1».