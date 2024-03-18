День воссоединения Крыма с Россией: как изменилась жизнь крымчан и в чем виновата Тимошенко

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Ровно десять лет назад Крымский полуостров воссоединился с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав РФ. О важном историческом событии, беспорядках на Украине и о том, что говорят крымчане о жизни в регионе, читайте в материале «Радио 1».
История присоединения Крыма: Евромайдан
Осенью 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался от Соглашения об ассоциации страны с Европейским союзом. Глава государства был нацелен на упрочнение двусторонних отношений с Россией и углубленную интеграцию. Однако решение президента поддержали не все жители страны. 21 ноября 2013 года тысячи человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве. Протестующие требовали продолжения процесса евроинтеграции или отставки действующего президента.
Между силовиками и протестующими возникали столкновения, тысячи участников националистических группировок выходили на площадь с оружием, дубинками, газовыми баллонами. Сотни людей пострадали, десятки погибли. Виктор Янукович назвал происходящее на Украине госпереворотом. Верховная Рада, в свою очередь, отстранила президента от власти без законных оснований.
Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году: «Крымская весна»
В феврале 2013 года Виктор Янукович прибыл в Россию. Позже Владимир Путин рассказал, что бывший украинский лидер обратился к нему с просьбой о помощи, так как говорить о завершении конфликта на Украине было не с кем. Одновременно с этим в Севастополе вспыхнула новая волна митингов. На этот раз жители Крымского полуострова оказались не согласны с позицией новых властей Украины.
25 февраля представители интеллигенции Крыма подписали «Письмо пятнадцати», в котором потребовали провести референдум о статусе автономии полуострова.
Референдум о присоединении Крыма
1 марта власти Севастополя поддержали инициативу о проведении голосования.
16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, а также руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав РФ. Согласно документу, все жители полуострова были признаны гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить за собой гражданство Украины. В народе это событие прозвали Крымской весной.
День воссоединения Крыма с Россией: выступление Путина 18 марта 2014
Глава государства в своем обращении к жителям России назвал Крымский полуостров важнейшим регионом России.
«В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала наша страна в течение ХХ века», — заявил президент.
Он также указал на то, что Крым является стратегически важной территорией, безопасность и суверенитет которой может обеспечить только Россия.
Реакция США на референдум в Крыму
Президент США Барак Обама поспешил провести беседу с президентом России сразу после вхождения Крымского полуострова в состав РФ. В ходе переговоров американский лидер выразил сомнения в легитимности голосования и заявил, что США и международное сообщество не признают его результаты.
В свою очередь Владимир Путин заверил, что референдум проходил по нормам международного права и Устава ООН.
Глава Крыма рассказал о значении СВО для крымчан
В Крыму присутствует особый патриотический настрой, так как местные жители стояли на краю кровопролития и им удалось спастись только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».
Он также поблагодарил крымчан за поддержку и подчеркнул, что власти страны знают, как СВО влияет на полуостров.
«Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы», — заявил глава региона.Жители Крыма рассказали о жизни в регионе.
В эфире телеканала НТВ местные жители Крыма рассказали, какой была жизнь в регионе до 2014 года.
Крымчане сообщили, что просили Юлию Тимошенко, которая в 2014 году занимала пост премьер-министра страны, спасти их от разрухи и безработицы, однако их просьбы услышаны не были.
«Тимошенко так и не ответила», — сообщила жительница села.
Однако вскоре после вхождения в состав России, в населенных пунктах республики начались работы по строительству дорог, детских садов, подключению сел к газопроводам и т.д В регионе развивается промышленность, инфраструктура, строятся аэропорты и важные стратегические объекты.
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