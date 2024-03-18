В митинг-концерте «10 лет в одной гавани» в Москве поучаствовали более 80 тысяч россиян

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Более 80 тысяч россиян приняли участие в митинге «10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве, сообщил в Telegram представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятие было приурочено к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Подчеркивается, что правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма с десятилетием воссоединения с Крымом.
Крым стал российской территорией в результате референдума в 2014 году. 96,77 процента крымчан проголосовали за присоединение к России. Тем не менее Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым должен быть частью Украины.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым должен быть частью Украины.
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Александр Климов