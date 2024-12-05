В Подмосковье с начала года перекрыли более 200 опасных переходов через ж/д пути

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 200 нелегальных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, эта работа проводится для снижения числа несчастных случаев на ж/д объектах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям были проведены более чем в 30 округах Московской области. Оборудовано более полутора километров ограждений, 500 метров из которых — железобетонные. Таким образом перекрыли больше 200 «опасных троп». Эта мера помогает уменьшить вероятность перехода путей в неположенных местах», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что с начала года в области произошло 180 несчастных случаев на железной дороге, и половина из них — именно на «опасных тропах».
Больше всего таких троп было ликвидировано в городских округах Люберцы, Щёлково и Долгопрудный.
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