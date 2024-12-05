В Подмосковье с начала года перекрыли более 200 опасных переходов через ж/д пути

Для празднования Нового года подойдут духи со сладкими зелеными и древесными ароматами, а также с нотами напитков. Об этом рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк. По ее словам, праздничную атмосферу создадут ноты специй — имбирь, корица, анис, или цитрусовые ароматы.