На домах Жуковского вывесили более 300 триколоров в честь Дня флага России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Российские триколоры разместили более чем на 300 фасадах многоквартирных домов подмосковного Жуковского в честь Дня государственного флага страны, с праздником жителей поздравил глава городского округа Борис Аубакиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этот день мы с гордостью вспоминаем всех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны, кто внес свой вклад в её процветание. И, конечно же, отдаем дань памяти всем, кто, защищая наш флаг, погиб за Родину. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — написал Борис Аубакиров в своих соцсетях.Отмечается также, что в честь праздника члены местного отделения «Молодой Гвардии» организовали забег, который завершился флешмобом.
День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Указ о создании праздника подписал в 1994 году первый президент России Борис Ельцин.
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Лев Каштанов