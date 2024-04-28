На новый удар по Крымскому мосту намекнул литовский посол

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko
Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Дипломат разместил изображения моста и снимки пусков ракет.
В середине марта газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать мост в Крым к середине лета. По словам собеседника издания, для атаки моста украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Газета также утверждает, что украинские войска будут использовать беспилотные катера, чтобы ослабить подкрепление.
Читайте также:
В Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
The Sun назвала срок атаки ВСУ на Крымский мост
В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра
«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – говорится в публикации.
В середине марта газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать мост в Крым к середине лета. По словам собеседника издания, для атаки моста украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Газета также утверждает, что украинские войска будут использовать беспилотные катера, чтобы ослабить подкрепление.
Читайте также:
В Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
The Sun назвала срок атаки ВСУ на Крымский мост
В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра
Александр Климов