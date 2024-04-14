В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра

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Северо-Крымский канал может быть заполнен водой из Днепра. Такое предложение озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов, приводит его слова РИА Новости.
«Полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — заявил Константинов.
Он пояснил, что вода из Днепра может поступить в канал через систему насосов или естественным стоком.
Константинов также заверил, что подача воды непременно возобновится, и после того, как канал будет запущен, на острове вновь могут начаться работы по выращиванию риса. Прежде о том, что подача воды по Северо-Крымскому каналу возобновится после окончания СВО, также говорил глава Крыма Сергей Аксенов.
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