The Sun назвала срок атаки ВСУ на Крымский мост

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Украина может попытаться нанести удар по Крымскому мосту. Такое предположение сделали обозреватели британского таблоида The Sun.
Авторы публикации пишут, что Вооружённые силы Украины собираются выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале указано, что в атаке на Крымский мост могут принять участие истребители F-16, которые Украина к тому времени уже получит.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о подготовке нового украинского наступления. В рамках наступательной операции также планировалось разрушение Крымского моста. Однако, как отмечают эксперты, Россия делает выводы из предыдущего опыта, и каждая последующая атака Киева становится менее эффективной, чем предыдущие.
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