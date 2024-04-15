В Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост

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Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он рассказал в своём Telegram-канале, что в городе звучат сирены, жителей просят пройти в укрытия и не подходить к окнам. Пока объявлена тревога, приостановлено движение автобусов, троллейбусов и морского пассажирского транспорта.
Кроме этого, из-за угрозы воздушной атаки перекрыто движение по Крымскому мосту. Водителей и пассажиров, находящихся в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Так, на севере Крыма временно приостановлено движение автомобилей через пункт пропуска Джанкой.
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Кроме этого, из-за угрозы воздушной атаки перекрыто движение по Крымскому мосту. Водителей и пассажиров, находящихся в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Так, на севере Крыма временно приостановлено движение автомобилей через пункт пропуска Джанкой.
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Алёна Самарева