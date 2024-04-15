В Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост

Российская армия продолжает наступательные действия на Запорожском и Донецком направлениях. ВСУ сдерживают оборону и стремятся остаться на занятых позициях. О том, где продвинулись ВС РФ и на каком участке фронта применили средства дальнего поражения, читайте в материале «Радио 1».