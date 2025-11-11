На новогоднее шоу «Щелкунчик» в Новосибирске почти не осталось билетов

11 ноября 2025, 10:34

Фото: iStock/Caiaimage/Martin Barraud

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) практически не осталось билетов на традиционные новогодние показы балета «Щелкунчик».





Самые дорогие билеты продают на новогодний показ, который состоится 31 декабря в 18:00. Место в партере обойдётся в 30 тысяч рублей.





«В высоком партере цены варьируются от 6 000 до 20 000 рублей, в центральной ложе — от 10 000 до 15 000 рублей, в амфитеатре — от 10 000 до 15 000 рублей. На бельэтаж и первый ярус билеты предлагаются по цене от 5 000 до 10 000 рублей», — приводит Om1 Новосибирск цены на билеты с официального сайта НОВАТа.