Гастроли подмосковного театра «Русский балет» проходят в 12 городах Израиля

10 ноября 2025, 13:15

Московский областной академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева проводит гастроли в Израиле. Маршрут тура охватывает 12 городов страны, сообщили в подмосковном Минкульте.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Гастроли открыли балетом «Щелкунчик» в концертном зале Гехаль а-Тарбут в Петах-Тиква. Спектакль в оригинальной постановке Гордеева 1991 года известен виртуозной работой артистов, роскошными костюмами и декорациями, созданными Игорем Нежным и Татьяной Тулубьевой.Балет «Лебединое озеро» представили в Ашкелоне, Нетании и на сцене «Бейта-Опера» в Тель-Авиве. Российский посол в Израилепосетил спектакль, выразил благодарность театру и отметил важность культурного обмена для российско-израильских отношений.Заключительные гастроли с «Лебединым озером» и «Щелкунчиком» пройдут в Герцлии, в Центре сценических искусств.