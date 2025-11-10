Гастроли подмосковного театра «Русский балет» проходят в 12 городах Израиля
Московский областной академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева проводит гастроли в Израиле. Маршрут тура охватывает 12 городов страны, сообщили в подмосковном Минкульте.
Гастроли открыли балетом «Щелкунчик» в концертном зале Гехаль а-Тарбут в Петах-Тиква. Спектакль в оригинальной постановке Гордеева 1991 года известен виртуозной работой артистов, роскошными костюмами и декорациями, созданными Игорем Нежным и Татьяной Тулубьевой.
Балет «Лебединое озеро» представили в Ашкелоне, Нетании и на сцене «Бейта-Опера» в Тель-Авиве. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов посетил спектакль, выразил благодарность театру и отметил важность культурного обмена для российско-израильских отношений.
Заключительные гастроли с «Лебединым озером» и «Щелкунчиком» пройдут в Герцлии, в Центре сценических искусств.
