В Раменском округе провели праздник «Сила в единстве!» для переселенцев Донбасса

07 ноября 2025, 18:41

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В День народного единства в Раменском муниципальном округе благотворительный фонд «Дари свет» организовал праздничное мероприятие «Сила в единстве!» для жителей Донбасса, переехавших из ДНР и ЛНР в 2022 году и постоянно проживающих в Московской области, отметили в местной Администрации.





Концерт посетиили порядка двухсот гостей. Для них подготовили насыщенную программу: мастер-классы, сладкую вату, сувениры, воздушные шары, а также живое исполнение вокально-инструментальных номеров.



«Мастер-классы, сладкая вата, сувениры, воздушные шары и живое исполнение стали прекрасным подарком в день, символизирующий единение и сплочённость народов. Искренне благодарим наших помощников и единомышленников, благодаря которым праздник получился ярким и интересным — Тимофея Нестерова и Школу эстрадного творчества, Светлану Евдокимову и Студию театрального вокала, волонтёрский отряд «Беркут» под руководством Юлии Богословской, Анну Акимкину, Наталию Постнову и «Движение вверх»», — отметила учредитель благотворительного фонда Светлана Брюханова.