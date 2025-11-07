В Раменском округе провели праздник «Сила в единстве!» для переселенцев Донбасса
В День народного единства в Раменском муниципальном округе благотворительный фонд «Дари свет» организовал праздничное мероприятие «Сила в единстве!» для жителей Донбасса, переехавших из ДНР и ЛНР в 2022 году и постоянно проживающих в Московской области, отметили в местной Администрации.
Концерт посетиили порядка двухсот гостей. Для них подготовили насыщенную программу: мастер-классы, сладкую вату, сувениры, воздушные шары, а также живое исполнение вокально-инструментальных номеров.
«Мастер-классы, сладкая вата, сувениры, воздушные шары и живое исполнение стали прекрасным подарком в день, символизирующий единение и сплочённость народов. Искренне благодарим наших помощников и единомышленников, благодаря которым праздник получился ярким и интересным — Тимофея Нестерова и Школу эстрадного творчества, Светлану Евдокимову и Студию театрального вокала, волонтёрский отряд «Беркут» под руководством Юлии Богословской, Анну Акимкину, Наталию Постнову и «Движение вверх»», — отметила учредитель благотворительного фонда Светлана Брюханова.Фонд «Дари свет» регулярно проводит подобные встречи и мероприятия. В недавнем интервью Раменскому радио Светлана Брюханова отметила, что организация также сотрудничает с Ассоциацией ветеранов СВО Раменского округа, проводит уроки мужества для детей из многодетных семей и отправляет гуманитарную помощь нашим бойцам на передовую.