На новогодних каникулах ДПС Кузбасса провела масштабные рейды

12 января 2026, 09:57

Фото: iStock/z1b

Во время праздничных выходных дорожная полиция Кузбасса провела масштабные рейды в усиленном режиме. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.





Так, по данным «Сiбдепо», сотрудники ГАИ контролировали порядок на дорогах, а также оказывали помощь участникам движения.





«За время длинных выходных инспекторы пресекли свыше семи тысяч нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, а также 300 случаев неправильного поведения пешеходов», — говорится в материале.

