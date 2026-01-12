На новогодних каникулах ДПС Кузбасса провела масштабные рейды
Во время праздничных выходных дорожная полиция Кузбасса провела масштабные рейды в усиленном режиме. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Так, по данным «Сiбдепо», сотрудники ГАИ контролировали порядок на дорогах, а также оказывали помощь участникам движения.
«За время длинных выходных инспекторы пресекли свыше семи тысяч нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, а также 300 случаев неправильного поведения пешеходов», — говорится в материале.
За управление транспортом в нетрезвом виде к ответственности привлекли 358 водителей. Ещё 416 человек задержали за вождение без прав или после лишения водительского удостоверения.
Тем временем жителей и гостей столицы призвали использовать метро для поездок по городу из-за снега. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«ЦОДД: в Москве местами идет небольшой снег — сегодня быстрее на метро. На дорогах шесть баллов, по данным ЦОДД», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение могут повлиять неблагоприятные погодные условия, ремонтные работы и мелкие ДТП.
Водителям посоветовали быть аккуратными за рулем и соблюдать ПДД.