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Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год

Фото: Минчистоты МО

Фото: Минчистоты МО

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Представители регионального оператора рассказали щёлковским школьникам, как изготовить новогодний экологичный декор. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере провели для учеников Щёлковской школы №16 уроки экологического просвещения из цикла «Береги природу, сортируй отходы».
«Перед Новым годом речь пошла об осознанном потреблении и экологичном празднования. Разобрали тему, чем можно украшать ёлку и что такое экологичный декор. Ребятам рассказали, как выбрать экоупаковку для подарков, из каких материалов можно сделать украшения своими руками», – говорится в сообщении.


Школьников также научили определять маркировку упаковок и тары, которые можно сдавать в переработку. Им объяснили правила сбора таких опасных отходов, как батарейки, автомобильные шины, ртутные лампы и термометры. Экологи рассказали, почему их нельзя выбрасывать в синие и серые контейнеры возле многоквартирных домов.

Как рассказали в Минчистоты, регоператор проводит занятия по экологическому просвещению во всех образовательных учреждениях Подмосковья. На них ребята получают полезные знания и формируют повседневные экопривычки.

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