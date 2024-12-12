В России на 35% снизились продажи жилья

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В России сократились продажи жилья. Об этом сообщил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что с прошлого года количество жилищных сделок снизилось на 35%, причём заметнее всего показатели сократились в новом жилом фонде.
По данным Шурыгина, продажи жилья упали во всех крупных городах России. Максимальное падение показателей зафиксировано в Рязани, Сочи, Волгограде, Костроме, Омске, Тюмени, Владивостоке и Абакане. В этих городах продажи снизились на 40-70%.
При этом эксперт подчеркнул, что ассортимент на рынке недвижимости увеличился на 12%. За четыре года действия льготной ипотеки объём строительства вырос в 2-2,5 раза, из чего следует, что такой тип кредитования не разогнал объёмы строительства должным образом.
Шурыгин спрогнозировал, что в течение года-полутора лет предложение на рынке первичной недвижимости станет дефицитным.
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По данным Шурыгина, продажи жилья упали во всех крупных городах России. Максимальное падение показателей зафиксировано в Рязани, Сочи, Волгограде, Костроме, Омске, Тюмени, Владивостоке и Абакане. В этих городах продажи снизились на 40-70%.
При этом эксперт подчеркнул, что ассортимент на рынке недвижимости увеличился на 12%. За четыре года действия льготной ипотеки объём строительства вырос в 2-2,5 раза, из чего следует, что такой тип кредитования не разогнал объёмы строительства должным образом.
Шурыгин спрогнозировал, что в течение года-полутора лет предложение на рынке первичной недвижимости станет дефицитным.
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Анастасия Чинкова