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На обложку журнала Playboy впервые поместили фото модели, созданное нейросетью

04 марта 2024, 11:22
Фото: iStock/zayatssv

Фото: iStock/zayatssv

Мексиканское представительство Playboy опубликовало фото 23-летней блондинки с милой улыбкой, которая создана с помощью искусственного интеллекта.
Модель зовут Саманта, это девушка с длинными густыми волосами и голубыми глазами. Она достаточно популярна, в ее соцсетях порядка 120 тысяч подписчиков.

Она может испытывать реакции на взаимодействие с пользователями, однако, призналась, что завидует людям. Ведь они могут испытать нежное дуновение весеннего ветра, морской бриз и тепло солнца. Кроме того, ей очень не хватает человеческих эмоций в ее интерактивном существовании.


Технологии не стоят на месте. Нейросеть может создавать фотореалистичные видео и анимировать статичные изображения. Многие эксперты полагают, что в дальнейшем будущем виртуальные личности заменять людей во многих областях жизни.

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Строители моста через Оку под Серпуховом готовы к весеннему паводку
04 марта 2024, 12:32

Фото: Валерий Гореловский

Весенний паводок не застанет врасплох строителей автомобильного моста через Оку на 102-м км трассы М-2 в городском округе Серпухов, на этот случай разработан регламент. Об этом заявил глава отдела дорожных сооружений компании «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Если уровень воды в реке поднимется до уровня высоких вод, мы знаем, что делать, у нас уже предусмотрены мероприятия», — рассказал Хохлов.
Он заверил, что ни подтопления объекта, ни приостановки работ не будет.

«Даже если уровень река разольётся, установленные в русле башенные краны обеспечат возможность работать выше уровня воды», — пояснил руководитель контракта компании «ЕвроТрансСтрой» Сергей Дурягин.

В настоящее время работы по капитальному ремонту автомоста идут в графике. Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале будущего года.

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Синоптик Вильфанд рассказал о самом холодном дне этой недели
Синоптик Вильфанд: четверг станет самым холодным днём этой недели
04 марта 2024, 12:07

Фото: iStock/eugenesergeev

Четверг станет самым холодным днём этой недели. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В столичном регионе будет преобладать антициклонная погода, поэтому заметно похолодает к концу недели. Также повысится давление, которое будет держаться на высоких показателях до 8 марта включительно. При этом осадков на этой неделе будет крайне мало.

Переходным станет вторник, 5 марта. Погоду определит антициклон, идущий с юго-востока, вместе со скандинавским антициклоном с северо-запада.

Собеседник RT рассказал, что в ночь на 6 марта температура воздуха понизится до -13 °С. Дневные температуры, начиная со среды, также будут держаться на отрицательных показателях.

Самым холодным днём станет четверг. Ночью температура опустится до значений в -15 °С, а днём – до -4 °С.

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В Подмосковье назвали пятёрку самых посещаемых парков
04 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Топ-5 самых посещаемых парков составили в Московской области по итогам минувшей недели — с 26 февраля по 3 марта, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Самым посещаемым парков на прошедшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — его посетили 42 тысячи человек. Второе место занял парк Толстого в Химках, где побывали 38 тысяч человек, на третьем месте Центральный парк в Пушкинском округе с 37 тысячами посетителей», — говорится в сообщении.
Четвёртое место занял Фабричный парк в Истре, принявший за неделю 28 тысяч гостей, а замыкает топ-5 парк Мира в Мытищах, где побывали 24 тысячи посетителей.

Всего за минувшую неделю в парках Подмосковья было зафиксировано 1,2 млн посетителей. Это на 396 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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#подмосковье
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В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности РСОН
04 марта 2024, 11:52

Фото: iStock/Photoboyko

В Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения (РСОН), об этом сообщили в Министре информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Уточняется, что комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен в режиме непрерывного звукового вещания «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачей в 10.43 на федеральных телеканалах и радиоканалах, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, и телеканале областного вещания «Телеканал 360 Новости» речевого сообщения: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ», начнётся 6 марта 2024 года в 10:30 и продлится до 12:00.

Помимо этого, информацию о проведении комплексной проверки также разместят в мобильных приложениях Системы-112 Московской области – «112МО», «МЧС России» и «Добродел».

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Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта
04 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/vbelov

В преддверии 8 марта стоимость цветов вырастет в среднем на 40-60%. Президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие лучше выбрать цветы и как сэкономить на покупке.
Она порекомендовала отправиться на Рижский рынок, где цены значительно ниже, чем в розничных цветочных магазинах.

Чтобы как можно дольше сохранить свежесть цветов специалист посоветовала поставить их в минеральную газированную воду, поскольку цветы любят углекислый газ. При этом следует отставить подальше от букета фрукты, которые выделяют вещества, ускоряющие увядание.

Также флористы часто используют специальную губку, которую помещают на дно цветочных композиций в коробках, корзинах и бумажных сумках. Губка удерживает влагу, обеспечивая цветам постоянным доступ к воде, что также замедляет процесс увядания.

Самыми популярными уже на протяжении нескольких лет являются монобукеты – это сочетание роз, тюльпанов и мимоз. Также сейчас активно о набирают популярность букеты из пионов.

Кроме того, собеседница «Вечерней Москвы» порекомендовала выбирать и более необычные букеты. Ими могут стать композиции из парфюмированного мыла, которые используются как элементы декора, так и по прямому назначению. Также популярны композиции из конфет и других сладостей.

Юрист Гаяз Хасанов напомнил, что покупатель имеет право вернуть деньги за букет, если он потерял товарный вид на следующий день. Данное право прописано в статье закона «О защите прав потребителей».

Чтобы сэкономить на букете в преддверии Международного женского дня можно заказать его в интернете или приобрести на оптовых рынках. Также стоит отдавать предпочтение сезонным цветам, таким как тюльпаны, ирисы, амариллисы и гиацинты, которые цветут зимой.

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Глава Красногорска Волков посетил в больнице участника СВО
04 марта 2024, 11:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил участника мотоклуба «Ночные волки», который проходит реабилитацию после ранения в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
Андрей Владимирович в 2022 году, когда еще работал в администрации Красногорска, ушел добровольцем на СВО.

«Сегодня наш боец проходит лечение, восстанавливается после ранения, и самое важное – не теряет самообладания, чувства юмора, проявляя истинную силу духа. Слушая воспоминания, где каждый рассказ – словно ожившая картина, еще раз убеждаешься, что в этом беззаветном героизме, решительности и вере в Победу – та многовековая сила и воля нашего народа, которую никому не дано сломить», — поделился Дмитрий Волков.

Стоит отметить, что администрация округа будет оказывать бойцу всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления.

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Раменский студент победил на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
04 марта 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Михаил Давыдов, получающий образование в Раменском колледже, занял первое место в компетенции «Электроника» на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поздравляем Максима Давыдова и его наставника — программиста учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» — Арсения Кулакова с победой и желаем им дальнейших успехов на региональном этапе чемпионата Московской области», — заявили в министерстве.
В ходе конкурса проверялось, знают ли участники принципы работы радиоэлектроники, умеют ли они читать чертежи по сборке оборудования и использовать измерительные приборы.

Подмосковный региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» состоится в марте.

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В двух округах Подмосковья модернизировали светофоры
04 марта 2024, 11:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три светофора модернизировали Ленинском округе и Лобне за прошедшую неделю, работы провели сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Лобне модернизировали светофор на Батарейной улице перед поворотом к магазину METRO. Там убрали отдельную секцию для пешеходов и установили вместо неё бело-лунные секции, которые позволяют проезд, если пешеходов нет, а также если предоставить им приоритет. Благодаря этому движение стало динамичнее», — говорится в сообщении.
В Ленинском округе откорректировали режим работы светофора на пересечении Белокаменного и Каширского шоссе: там установили пешеходную кнопку, чтобы режим перехода включался по требованию. Такая же кнопка была установлена на пересечении Каширского шоссе с Проектируемым проездом №5208, кроме того, там добавили секцию, регулирующую правый поворот на проезд со стороны Москвы.

Работы по оптимизации светофорного регулирования в Московской области проводятся регулярно, это позволяет разгрузить трафик и сделать движение более безопасным.

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Акушер из Ленинского округа воспользовалась программой «Социальная ипотека»
04 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto / fizkes

«Социальная ипотека» помогла акушеру решить жилищные проблемы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Лариса Гурская готовится к новоселью в Ленинском городском округе. Девушка с самого детства хотела работать в сфере здравоохранения. В «Видновском перинатальном центре» Лариса работает уже 10 лет.

«Квартиру взяли в новостройке, ждем ключи. Хороший район, недалеко от работы. По площади — «евродвушка», то есть у ребенка будет отдельная комната. Ремонт будет сделан полностью. Там будет все — и посудомойка, и варочная панель, и духовой шкаф. Будет мебель — шкафы, диваны, кровати. Мы только с чемоданчиком заедем», — отметила медик.

Стоит отметить, что о программе «Социальная ипотека» Ларисе рассказали её коллеги. Кроме этого, программа поддержки специалистов работает в регионе с 2016 года.

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