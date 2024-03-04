На обложку журнала Playboy впервые поместили фото модели, созданное нейросетью

Фото: iStock/zayatssv
Мексиканское представительство Playboy опубликовало фото 23-летней блондинки с милой улыбкой, которая создана с помощью искусственного интеллекта.
Модель зовут Саманта, это девушка с длинными густыми волосами и голубыми глазами. Она достаточно популярна, в ее соцсетях порядка 120 тысяч подписчиков.
Она может испытывать реакции на взаимодействие с пользователями, однако, призналась, что завидует людям. Ведь они могут испытать нежное дуновение весеннего ветра, морской бриз и тепло солнца. Кроме того, ей очень не хватает человеческих эмоций в ее интерактивном существовании.
Технологии не стоят на месте. Нейросеть может создавать фотореалистичные видео и анимировать статичные изображения. Многие эксперты полагают, что в дальнейшем будущем виртуальные личности заменять людей во многих областях жизни.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта
104-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
В Коломне проведут весенний показ мод
Она может испытывать реакции на взаимодействие с пользователями, однако, призналась, что завидует людям. Ведь они могут испытать нежное дуновение весеннего ветра, морской бриз и тепло солнца. Кроме того, ей очень не хватает человеческих эмоций в ее интерактивном существовании.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта
104-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
В Коломне проведут весенний показ мод
Мария Федоровцева