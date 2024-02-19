104-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

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Жительница Великобритании недавно отпраздновала свой 104-й день рождения и заявила, что ей удалось так долго прожить из-за постоянного употребления в пищу двух продуктов. Об этом сообщает Majesticare Care Homes.
Последний год 104-летняя Кэтлин Сондерс проживает в доме престарелых в городе Веллингтон в Великобритании. Она рассказала, что секретом ее долголетия является пристрастие к молоку и шоколаду. Именно эти два продукта, по ее мнению, стали причиной ее долголетия.
Сейчас у нее семь внуков и три правнука. Уже в ближайшее время она станет прабабушкой в четвертый раз.
При этом научный эксперимент обнаружил связь между пищевой аллергией и возможным развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, антитела против молока негативно влияют на сердце, даже опаснее курения. Подобным действием обладает и аллергия на арахис. В настоящее время около 15% взрослых россиян имеют аллергию к молоку и арахису, что негативно сказывается на работе сердца. При этом, многие люди даже не знаю о своих аллергиях.
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Элина Позднякова