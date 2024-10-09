Олимпиада для школьников по истории авиации стартовала в России

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С 1 октября 2024 года в России стартовал прием заявок на участие в 22 Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского. Это событие проходит ежегодно.
В организации олимпиады участвуют Фонд содействия развитию авиационных и космических технологий, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский государственный гуманитарный университет и Национальный исследовательский университет «МЭИ».
Основная цель — популяризация авиастроительной отрасли и формирование будущего сообщества авиастроителей. Участниками могут стать юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет независимо от гражданства и места проживания. Для участия необходимо пройти специальные тесты. Рабочий язык олимпиады — русский.
Олимпиада уже стала традицией, привлекая молодежь, увлеченную авиацией, из различных регионов России и соседних стран. В течение учебного года участники проходят тестирование, публикуют свои работы на сайте олимпиады olymp.as-club.ru и получают отзывы от сверстников и от профессионалов.
Участникам предлагаю курсы дополнительного дистанционного образования по темам «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской авиации» и «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники».
Победители первого тура получают сертификаты и пройдут во второй тур. Он проходит в формате очного Молодежного симпозиума, где участники выступают публично. Каждый участник может получить консультации от экспертов как в центрах подготовки к олимпиаде, так и через интернет.
Сроки проведения олимпиады охватывают период с октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.
Олимпиада проходит под эгидой Союза специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», Академии наук авиации и воздухоплавания, а также Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук при поддержке Союза машиностроителей России.
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Основная цель — популяризация авиастроительной отрасли и формирование будущего сообщества авиастроителей. Участниками могут стать юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет независимо от гражданства и места проживания. Для участия необходимо пройти специальные тесты. Рабочий язык олимпиады — русский.
«Прием заявок продолжится до 31 декабря. Олимпиада включает два тура: первый — заочный, который проходит в интернете, и второй — очный, представляющий собой Молодежный симпозиум», — сообщает Союз авиастроителей.
Олимпиада уже стала традицией, привлекая молодежь, увлеченную авиацией, из различных регионов России и соседних стран. В течение учебного года участники проходят тестирование, публикуют свои работы на сайте олимпиады olymp.as-club.ru и получают отзывы от сверстников и от профессионалов.
Участникам предлагаю курсы дополнительного дистанционного образования по темам «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской авиации» и «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники».
Победители первого тура получают сертификаты и пройдут во второй тур. Он проходит в формате очного Молодежного симпозиума, где участники выступают публично. Каждый участник может получить консультации от экспертов как в центрах подготовки к олимпиаде, так и через интернет.
Сроки проведения олимпиады охватывают период с октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.
Олимпиада проходит под эгидой Союза специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», Академии наук авиации и воздухоплавания, а также Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук при поддержке Союза машиностроителей России.
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Лия Мурадьян