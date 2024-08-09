На Олимпиаде в Париже умер экс-временный президент ФИФА Хаяту

Фото: iStock/Boris Ipatov
Экс-глава Африканской конфедерации футбола (CAF) и временный президент Международной федерации футбола (ФИФА) Исса Хаяту умер во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает издание Associated Press.
Отмечается, что 77-летнего Хаяту пригласили на Игры в качестве почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК).
Президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал пост с соболезнованиями в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Хаяту всегда был поклонником спорта и посвятил ему всю свою жизнь.
Причина смерти Хаяту не разглашается.
Ранее сообщалось, что бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований на Олимпийских играх.
Читайте также:
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао
Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев
Умер актер из «Тихого Дона»
Президент ФИФА Джанни Инфантино опубликовал пост с соболезнованиями в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Хаяту всегда был поклонником спорта и посвятил ему всю свою жизнь.
Причина смерти Хаяту не разглашается.
Ранее сообщалось, что бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований на Олимпийских играх.
Читайте также:
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао
Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев
Умер актер из «Тихого Дона»
Анастасия Чинкова