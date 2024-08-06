Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

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Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, лауреат Нобелевской премии по физике, скончался в возрасте 97 лет, сообщается Шанхайским университетом Цзяотун, передает РБК. Ученый ушел из жизни в своем доме в Сан-Франциско в воскресенье, 4 августа.
Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию в 1957 году, став вторым самым молодым лауреатом в истории, когда ему было 31 год. Награду он получил вместе с физиком Янгом Чжэньином за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.
Родился Ли Чжэндао 24 ноября 1926 года в Шанхае. Он начал свою академическую карьеру в Чжэцзянском университете, а затем получил стипендию китайского правительства для учебы в Чикагском университете под руководством лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми.
После завершения учебы, в 1953 году, Ли начал работать в Колумбийском университете, где через три года стал самым молодым профессором в истории учебного заведения. Ученый завоевал множество наград, включая премию Альберта Эйнштейна и медаль Галилео Галилея. Роберт Оппенгеймер, «отец атомной бомбы», называл его одним из самых выдающихся физиков-теоретиков своего времени.
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Родился Ли Чжэндао 24 ноября 1926 года в Шанхае. Он начал свою академическую карьеру в Чжэцзянском университете, а затем получил стипендию китайского правительства для учебы в Чикагском университете под руководством лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми.
После завершения учебы, в 1953 году, Ли начал работать в Колумбийском университете, где через три года стал самым молодым профессором в истории учебного заведения. Ученый завоевал множество наград, включая премию Альберта Эйнштейна и медаль Галилео Галилея. Роберт Оппенгеймер, «отец атомной бомбы», называл его одним из самых выдающихся физиков-теоретиков своего времени.
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Елена Перлова