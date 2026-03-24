На орбиту запустили 16 спутников группировки связи «Рассвет»
Компания «Бюро 1440» сообщила о выводе на орбиту первых 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».
Как рассказали РИА Новости в компании, пакетный запуск состоялся в понедельник, 23 марта, в 20:24. После выведения на опорную орбиту аппараты успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-2.1б» и контролировались Центром управления полетами. Уточняется, что после проверки и запуска бортовых систем спутники начнут переход на целевую орбиту.
Новые космические аппараты создали на собственной платформе. Их оснастили связью на архитектуре 5G NTN, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменной двигательной установкой. Для запуска также использовалась разработанная компанией система отделения.
По словам генерального директора ИКС Холдинга Алексея Шелобкова, запуск первых спутников целевой группировки означает переход от этапа экспериментальных миссий к созданию полноценного сервиса связи. Он отметил, что путь от вывода экспериментальных аппаратов до запуска серийных спутников занял 1000 дней, а впереди компанию ждет масштабное развертывание группировки, включающее десятки запусков и значительное увеличение числа аппаратов на орбите.
«Бюро 1440», входящее в ИКС Холдинг, занимается разработкой и эксплуатацией российской низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировали на 2027 год, а первые клиентские тесты должны пройти уже в 2026-м.
Для обеспечения круглосуточного глобального покрытия компания рассчитывает вывести на орбиту более 250 спутников. Аппараты нового поколения создаются с учетом опыта экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2», при этом по основным характеристикам они превосходят предыдущие образцы. Разработка и производство спутников ведутся на предприятиях «Бюро 1440», где сегодня работают более трех тысяч инженеров и производственных специалистов.
