«Роскосмос» снял движение накрывшего столицу циклона «Фрэнсис»

10 января 2026, 00:47

Фото: iStock/vkph

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеоролик, показывающий приближение циклона «Фрэнсис» к Москве, который принес в столицу аномальные снегопады. Кадры выложили в Telegram-канале «Роскосмос».





Клип создали на основе снимков, сделанных российскими гидрометеорологическими спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».



Напомним, что циклон «Фрэнсис» побил суточный рекорд по количеству январского снега, выпавшего в Москве за последние полвека — на столицу обрушилось 42% месячной нормы осадков.



Ранее сообщалось, что мощная метель вызвала масштабные задержки в московском аэропорту Шереметьево. Около 3000 пассажиров оказались заблокированы в зоне выдачи багажа, ожидая свои чемоданы по пять-шесть часов после прилёта.



Также циклон «Фрэнсис» создал сложности на въезде в Москву. Сотни водителей застряли в пробках на федеральных трассах, некоторым пришлось стоять в заторе более восьми часов.