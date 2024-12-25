В Раменском округе досрочно открыли путепровод у ж/д станции Быково

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Движение по новому путепроводу у ж/д станции Быково открыли сегодня, 25 декабря, в Раменском городском округе, строительство было завершено на три месяца раньше первоначально запланированного срока, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«В Раменском округе сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить важные дорожные объекты до конца года и буквально на прошлой неделе запустили Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, открыли Северный обход Лобни, чуть раньше – новую разворотную эстакаду на Каширке, а в выходные президент открыл обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в строительстве путепроводов над участками железных дорог с самым интенсивным движением, в том числе — над МЦД.
Длина двухполосного путепровода составляет свыше 380 метров, а со съездами и заездами на Леволинейную улицу в посёлке Быково и Южный проспект в посёлке Удельная — 1,2 км. Путепровод улучшил транспортную ситуацию для 40 тысяч жителей.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Отмечается, что строительство путепровода в Раменском округе стартовало 2,5 года назад. Тогда же строители приступили к возведению ещё трёх путепроводов — в Опалихе, Аникеевке и Апрелевке.
В Будущем году в регионе планируется начать строить путепроводы в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Орехово-Зуеве и в Лыткарине через федеральную трассу М-5 «Урал».
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Лев Каштанов