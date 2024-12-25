Станции МЦД украсили к Новому году

Видео: пресс-служба МИДИ МО
Новогодние украшения появились на станциях московских центральных диаметров, а также на столичных вокзалах и станциях МЦК, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На МЦД на станциях Площадь трех вокзалов, Славянский бульвар, Опалиха на окна повесили разноцветные светящиеся гирлянды, в вестибюлях установили наряженные ели с подарками, а также фигуры оленей и часы, которые вот-вот пробьют двенадцать», — говорится в сообщении.Новогоднее убранство разместили также на трёх станциях МЦК — Лужники, Кутузовская и Москва-сити и на Киевском, Белорусском, Ярославском и Восточном вокзалах. Здесь есть новогодние ёлки, огромные ёлочные шары, сани Дела Мороза и прочие атрибуты праздника.
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Лев Каштанов