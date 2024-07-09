В Дмитровском округе отремонтировали полмоста через реку Икшанку

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что России нужен свой самолет для дальнемагистральных перевозок. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в рамках форума-выставки «Иннопром-2024». По словам Алиханова, новый борт будет опираться на семейство «Ил-96», но с учетом модернизации.