В Дмитровском округе отремонтировали полмоста через реку Икшанку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Первую половину моста через реку Икшанку рядом с деревней Целеево Дмитровского городского округа отремонтировали дорожники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Глава регионального Минтранса Алексей Гержик отметил, что в ближайшее время начнётся ремонт второй половины моста.«На участке моста заменили консоли тротуаров, металлическое бартерное и перильное ограждения, восстановили опоры, гидроизоляцию и отремонтировали деформационный шов», — говорится в сообщении.
«Уже стартовали подготовительные работы и обустройство средств технического регулирования: водоналивных блоков, освещения и сигнальных столбиков», — добавил Гержик.До окончания работ на мосту продолжит действовать реверсивный режим движения. Полностью завершить ремонт планируется в августе.
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