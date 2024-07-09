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В Дмитровском округе отремонтировали полмоста через реку Икшанку

09 июля 2024, 17:34
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Первую половину моста через реку Икшанку рядом с деревней Целеево Дмитровского городского округа отремонтировали дорожники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На участке моста заменили консоли тротуаров, металлическое бартерное и перильное ограждения, восстановили опоры, гидроизоляцию и отремонтировали деформационный шов», — говорится в сообщении.
Глава регионального Минтранса Алексей Гержик отметил, что в ближайшее время начнётся ремонт второй половины моста.



«Уже стартовали подготовительные работы и обустройство средств технического регулирования: водоналивных блоков, освещения и сигнальных столбиков», — добавил Гержик.
До окончания работ на мосту продолжит действовать реверсивный режим движения. Полностью завершить ремонт планируется в августе.

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#дмитровский городской округ
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#алексей гержик
Губернатор Воробьёв обсудил контроль въезда и проживания иностранных рабочих
09 июля 2024, 17:21

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в обсуждении миграционной политики в России. Об этом сообщил сам глава региона.
«Под руководством полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щёголева и заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова обсудили миграционную политику в России – как лучше контролировать въезд и проживание иностранных рабочих. Знаем, что жителей беспокоит эта тема. Они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он назвал межнациональный мир важной и деликатной темой. По словам губернатора, власти Подмосковья стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования этих отношений.

Воробьёв напомнил, что Госдума рассматривает несколько законопроектов, касающихся миграции. Помимо этого, ведётся работа под эгидой Совбеза России.

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#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В Клину за лето планируют очистить от борщевика 4,5 тыс. га земли
09 июля 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Клину этим летом рассчитывают очистить от борщевика Сосновского 4,5 тыс. га муниципальных земель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Опасный сорняк удаляют как механическим, так и химическим способами. Его опрыскивают гербицидом, разрешённым для использования в населённых пунктах. 17 июня были завершены работы первого этапа. С 20 июня по 10 августа проходит второй этап проведения работ. Уже обработано 722 га муниципальных земель. А с 10 августа по 15 сентября пройдёт дополнительный третий этап обработки территорий», – говорится в сообщении.
Как отметила глава городского округа Клин Алёна Сокольская, муниципалитет ждёт от собственников земли такой же активной работы по обработке частных земельных участков.

По состоянию на 9 июля в отношении собственников земельных участков, игнорирующих борьбу с борщевиком, вынесено 154 предостережения. Дальнейшие меры реагирования – повышение ставки земельного налога и инициирование процедуры изъятия земли.

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#клин
#алёна сокольская
#борщевик
#обработка
#подмосковье
#московская область
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Глава Минпромторга: России нужен свой дальнемагистральный самолет на базе «Ил»
09 июля 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что России нужен свой самолет для дальнемагистральных перевозок. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в рамках форума-выставки «Иннопром-2024». По словам Алиханова, новый борт будет опираться на семейство «Ил-96», но с учетом модернизации.
«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет, потому что вот эти 15% перевозок, чуть больше, которые не покрываются «Суперджетом» и МС-21, совершенно точно быть закрыты нашим самолетом. Поэтому семейство «Ил» в одной из возможных комплектаций возьмет на себя эту функцию с учетом требуемой доработки. И несомненно, это самолет, на который мы должны опираться. Уверен, что эту работу мы доведем до конца», – процитировали в издании слова главы Минпромторга.
По данным агентства, Ил-96-300 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который впервые запустили в 1988 году. На данный момент его использует только летный спецотряд «Россия», частные коммерческие фирмы его не эксплуатируют. Сейчас есть два проекта по улучшению самолета – с четырьмя двигателями и с двумя.

Ранее в сети появилось видео с летчиком ВС РФ, которого хотели завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

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#россия
#минпромторг
#аэропорты
#транспорт
#авиация
#авиасообщение
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Капремонт школы 1960 года постройки в Лобне завершат до конца года
09 июля 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5, построенной 64 года назад, начали капитально ремонтировать в Лобне, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца декабря, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект 26 июня, завёз оборудование и инструменты. Работы по демонтажу начались уже на следующий день. Сейчас рабочие демонтируют в здании потолки, полы, двери и окна, скоро начнётся демонтаж кровли. На площадке заняты 23 человека, задействовано две единицы техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что строительно-монтажные работы в здании начнутся до конца июля.

По плану капитального ремонта в здании школы общей площадью свыше 3,8 тыс. квадратных метров обновят кровлю и фасад, заменят все инженерные системы и сантехнику, проведут внутреннюю отделку помещений, а также установят новое оборудование и мебель.

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#министерство строительного комплекса мо
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#школа
#капремонт
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​Теплопроводы трёх подмосковных городов успешно проверили на готовность к зиме
09 июля 2024, 16:25

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Гидравлические испытания тепловых сетей провели в Наро-Фоминском, Красногорском и Одинцовском городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Испытания показали, что утечек не выявлено. Это говорит о готовности теплосетей к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. По итогам гидроиспытаний составлены акты установленного образца.
«Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей – важная составляющая подготовки к отопительному сезону. Результаты текущих испытаний показывают, что системы находятся в исправном состоянии и готовы обеспечить надежное теплоснабжение жителей», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
По данным министерства, всего в трёх муниципалитетах проверили 6 км трубопроводов.

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#подмосковье
#зима
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Писатель Кураев подаренными ему к 85-летию деньгами помог раненым бойцам
09 июля 2024, 16:00

Фото: iStock/StockSeller_ukr

Петербургский писатель, сценарист, лауреат Государственной премии России Михаил Кураев, отметивший в июне 85-летний юбилей, на врученные с подарков деньги купил медикаменты для раненых бойцов.
«Я прошёл три ступени юбилеев – 70-летие, 75-летие и 80-летие. И, наконец, к 85-летию понял, что надо поступить так, как поступил мой друг Николай Буров, народный артист России. В один из юбилеев он предложил друзьям принести не подарки и цветы, а деньги, и на эти деньги купил музыкальные инструменты для музыкальной школы Донбасса», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Кураев.

Отмечается, что на почти 180 тыс. рублей были закуплены и доставлены необходимые расходные материалы – 40 500 медицинских перчаток.

А в день преподобного Самсона, который верующие отметят завтра, 10 июля, также принято помогать всем нуждающимся и не жалеть деньги на оказание необходимой поддержки. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день нельзя ссориться и таить негатив на родственников, убираться в доме, а также затевать переезд.

Ранее сообщалось, что глава городского округа Реутов Филипп Науменко вручил бойцу спецоперации новый квадрокоптер.

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В Клину готовят к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья
09 июля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девятиэтажный дом для более чем 270 переселенцев из аварийного жилья возвели на улице Мира в Клину, в настоящее время идёт подготовка новостройки к сдаче в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительные и инженерные работы полностью завершены. На прилегающей территории проведено благоустройство: посажены деревья и кустарники, засеян газон, а также организована парковка с видеонаблюдением. В квартирах установлена вся сантехника и электрические плиты», — говорится в сообщении.
Квартиры в новом доме получат 122 семьи переселенцев из аварийного жилья — 275 человек. Сейчас эти люди проживают по следующим адресам: дом №72 в городке Клин-9, дом№1/11 в Тверском проезде, дома №№10/8 и 12/8 в Ломоносовском переулке, дом №46 по улице Мира и дом №1/4 по Молодёжной улице.

Новостройку планируется сдать в эксплуатацию до конца июля.

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#министерство строительного комплекса мо
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Россиянам раскрыли два золотых правила счастливого брака
Психолог Игонина рекомендовала практиковать системы «говори» и «молчи»
09 июля 2024, 15:46

Фото: iStock/fufupix

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина заявила, что для сохранения счастливого брака на протяжении многих лет стоит придерживаться двух основных правил — «говори» и «молчи».
«Важно поддерживать вербальный контакт и любые недовольства обсуждать спокойно и с уважением друг к другу. Разъяснять любые неприятные моменты сразу, как только они возникают. А когда ссора перерастает в серьезный конфликт – не бросаться словами», – пояснила в беседе с «Москвой» 24 Игонина.

А психолог Дарья Дугенцова заявила о жизненной необходимости создания семьи для человека.

«Человек — существо социальное, и для него, конечно же, построить взаимоотношения и создать ячейку общества с биологической точки зрения — необходимость», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ, кандидат психологических наук Наталья Авдеева заявляла, что одной из ключевых проблем российских семей сегодня является жилищный вопрос.

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#психология
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В России стартовал приём заявок на соискание награды «Знание.Премия»
09 июля 2024, 15:40

Фото: iStock/metamorworks

Четвёртый сезон главной премии страны в области просвещения запустило российское общество «Знание», заявки на соискание премии принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба «Знания».
«Заявки принимаются в девятнадцати номинациях, в том числе — в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей», приуроченной к Году семьи», — говорится в сообщении.
Премия была учреждена в 2021 году, её задача — отмечать достижения популяризаторов науки, общественных деятелей, авторов, блогеров, лекторов, а также организаций и просветительских проектов.

Заявку на участие можно подать онлайн — через сайт премии. Там же размещена подробная информация об условиях участия, критериях отбора и этапах проведения конкурса.

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