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Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа

09 июля 2024, 22:53
Фото: пресс-служба ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК

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Пассажиры ЦППК оформили за первые шесть месяцев 2024 года более 330 тысяч билетов на провоз багажа. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на Центральную ППК.
Чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском (65 тыс. раз), Казанском (56 тыс.) и Курском направлениях (42 тыс. раз).

Как напомнили в министерстве, бесплатно можно провозить. мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 см в трёх измерениях и весом до 36 кг. Если багаж больше по весу и размерам, пассажиру придётся оформить специальный билет.



Стоимость зависит от маршрута: 120 рублей – для поездок до 100 км, 240 рублей – на более дальние. При этом пассажир может провезти багаж весом не более 50 кг.

Все правила провоза багажа можно найти на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».

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КС РФ поручил создать правила содержания обвиняемых в конвойных помещениях судов
09 июля 2024, 23:06

Фото: istockphoto/Worawee Meepian

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) нашел пробел в законодательстве и поручил разработать правила содержания подозреваемых и обвиняемых в конвойных помещениях судов. Об этом сообщается на сайте КС.
Поводом для этого стала жалоба бывшего сотрудника МВД Николая Смирнова из Пермского края, которого во время рассмотрения его дела не менее 60 раз привозили в суды, где помещали в конвойные камеры. По его словам, условия нахождения в этих помещениях были недопустимыми из-за узкого пространства (камеры иногда были меньше 1 кв.м), отсутствия бытовых и санитарных удобств, недостатка пищи и т.д.

Сначала бывший сотрудник обратился с требованием компенсации в суд, где заявили, что условия содержания в таких камерах не прописаны в законе, потому на них не распространяются формальные гарантии. Тогда Смирнов обратился в Конституционный суд России.

КС РФ встал на сторону бывшего сотрудника и предписал федеральному законодателю определить условия содержания в конвойных камерах судов. Дело самого Смирнова теперь подлежит пересмотру с учетом позиции Конституционного суда.

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#компенсации
#рф
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Госдума разрешила людям с низким доходом открывать социальные вклады до 50 тысяч
09 июля 2024, 22:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий людям с низким доходом открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Процентная ставка по такому вкладу будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. Человек сможет в любое время пополнить сумму до максимальной, частично снять деньги или расторгнуть догов.

Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.

Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.

Ранее депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении закон, который подразумевает распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ. На данный момент может быть отсрочен призыв на действительную службу в армии тем, кто служит в органах МВД, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения (ФСИН), а также является сотрудником Российской таможенной службы.

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#цб
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Учёные вновь заметили в Подмосковье следы пребывания краснокнижной выхухоли
09 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Зоологи в очередной раз нашли подтверждения обитания русской выхухоли в Подмосковье, однако сам неуловимый краснокнижный зверёк ни разу и не попался никому на глаза в естественной среде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Русская выхухоль, она же хухоля, – редкий, эндемичным вид, занесённый в Красные книги России и Московской области. По подсчётам учёных, на территории страны этих зверьков осталось не более 8 тыс. Выхухоль ведёт скрытный полуводный образ жизни. Мало кому посчастливилось увидеть её в природе или запечатлеть на фото», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По словам учёных, выхухоль – одно из самых скрытных существ на Земле. Большую часть жизни зверёк проводит в толще водоёма или в норе, попасть в которою можно только через сделанный под водой вход.

Русский писатель-натуралист Скребицкий отмечал, что выхухоль в Подмосковье можно встретить на реке Воре недалеко от Сергиева Посада и в её притоках – реках Торгоша и Пажа. Единичные особи могут перебираться в притоки реки Дубны, текущей по северу Московской области.

В 2020 году группа учёных-зоологов, отправилась искать этих редких и малоизученных зверей а Ольховско-Батьковские торфоразработки в Сергиево-Посадском городском округе. В разных местах им удалось обнаружить четыре норы русской выхухоли, в том числе две жилые.

Помимо этого, обитание выхухоли подтверждено в городских округах Егорьевский, Луховицы и Орехово-Зуевский.

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#московская область
#ученые
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Перевозчиков отходов в Подмосковье в июне оштрафовали на 3,5 млн рублей
09 июля 2024, 21:41

Сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов на территории Московской области в июне превысила 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы министерства ежедневно контролируют перемещение отходов строительства и сноса. Только в июне камеры зафиксировали 49 случаев незаконной перевозки строительного мусора.
«Весной и летом строительные работы проводятся наиболее интенсивно. Наша цель – стимулировать граждан соблюдать закон и оформлять все необходимых документы. Камеры дорожной сети круглосуточно работают на территории населённых пунктов региона. Они быстро выявляют нарушения и позволяют принять меры по их пресечению», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, наибольшее число нарушителей выявили в городском округе Клин.

В министерстве напомнили, что штраф за незаконный сброс строительного мусора может достигать 200 тыс. рублей. Также административная ответственность предусматривает изъятие транспортного средства для перевозки отходов.

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#владислав мурашов
#минчистоты
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#подмосковье
#московская область
#камера фиксации
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Блогер Цуканов заявил о необходимости российской орбитальной станции
09 июля 2024, 20:25

Фото: iStock/3DSculptor

Руководитель Общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов заявил, что собственная орбитальная станция поможет России развиваться в сфере космоса, строить новые космические корабли, а также развивать способность полётов до Луны и Марса.
«Для того, чтобы двигаться дальше к Луне и к Марсу нам нужна инфраструктура на орбите. Если мы хотим развиваться дальше, нам надо собирать тяжёлые межпланетные корабли ТМК на орбите. Для этого нам нужны постоянно действующие орбитальные станции, стапеля, большие верфи. С земли ничего отправить, кроме как к Луне, нормально не получится», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цуканов.

Ранее в подмосковных Химках провели встречу с лётчиком-космонавтом, единственной женщиной в отряде Роскосмоса Анной Кикиной.

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#космос
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Психолог Дугенцова рассказала, как не ругаться во время семейного отдыха
Психолог Дугенцова рекомендовала искать компромиссы
09 июля 2024, 20:00

Фото: iStock/Halfpoint

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что не омрачить семейный отдых конфликтами и скандалами поможет обсуждение планов и желаний всех членов семьи.
«Для того, чтобы избежать конфликтов во время отпуска, семье необходимо обсудить все варианты и прийти к компромиссу, который устраивал бы всех. Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации», — отметила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Она добавила, что важно при этом постараться выделить каждому личное пространство.

Ранее Дарья Дугенцова рассказала о том, как можно отвечать хамам, в частности, во время курортного отдыха.

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#отдых
#семья
#отношения
#конфликт
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Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме
09 июля 2024, 19:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Подготовка муниципалитета к зиме стала главной темой еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Там продолжают масштабную модернизацию котельных, а также подготовку многоквартирных домов и социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации.
Такой же подход применяется к содержанию территорий. Общая готовность составляет уже 70%. Завершается ремонт и техобслуживание техники, готовятся площадки для её стоянки.

Традиционно разобрали обращения жителей. Особое внимание уделили борьбе с борщевиком. Булгаков напомнил, что сообщить о наличии сорняка можно в чате @bborshevik22. Все заявки будут оперативно отработаны.
«Из выполненных поручений: отсыпали дорогу в деревне Головино; обустроили новую контейнерную площадку на ул. Неделина; провели ямочный ремонт во дворе дома № 17, к. 2 по ул. Комарова; почистили реку Клязьму вблизи Хомутовского моста», – отчитался Булгаков.
Глава округа также перечислил планы на неделю. В частности, продолжается благоустройство дворов сразу на нескольких улицах; идёт капремонт дома № 22А по ул. Сиреневой. Также в предстоящие выходные в Щёлково состоится семейный фестиваль «Венок традиций». А в субботу в ЦДК с 10 до 14 часов будет проходить традиционная выездная диспансеризация.

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#андрей булгаков
#совещание
#зима
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв поблагодарил вице-премьера Хуснуллина за оценку работы региона
09 июля 2024, 19:55

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина за оценку работы руководства региона.
«Спасибо Марату Шакирзяновичу за высокую оценку нашей работы! Будем и дальше развивать Подмосковье, стараться сделать область ещё более комфортной для жизни», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее Хуснуллин рассказал, что обсудил с Воробьёвым социально-экономическое развитие региона.
«Здесь команда Подмосковья показывает хорошие результаты комплексной работы! Московская область – один из лидеров по объёму ввода жилья в стране. В этом году – большой прирост по индивидуальному жилищному строительству», – отметил вице-премьер в телеграм-канале.
Он добавил, что большая работа ведется и по строительству дорог.
«На ЦКАД строится обход деревни Малые Вязёмы, на М-5 «Урал» в Люберцах – обход посёлка Октябрьский. Продолжается строительство обхода Лобни. В работе Мытищинская хорда, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе», – добавил Хуснуллин.
По его словам, всего в Подмосковье строят более 50 дорожных объектов. Хуснуллин отметил и активную работу Московской области по восстановлению новых регионов. Он пожелал руководству области не снижать темпы, чтобы качество жизни в Подмосковье только улучшалось.
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#марат хуснуллин
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»
Больше всего подорожала аренда «однушек» в Перми
09 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/Aleksei Savin

Средняя цена на аренду однокомнатных квартир в июне в отношении к маю больше всего выросла в Перми.
Так, ставка выросла на 16,9%. На втором и третьем местах в этом рейтинге – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где ставка на аренду увеличилась на 10,7 и 7,1% соответственно.

«Рост медианных ставок в ряде городов могли вызвать сезонные изменения. Мы миновали «яму низкого спроса», которая отмечалась в мае из-за длинных праздников и выходных. Сегодня ситуация нормализовалась: собственники начали снова искать жильцов, а арендаторы вернулись к поиску квартир», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее сообщалось, что высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.

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