Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры ЦППК оформили за первые шесть месяцев 2024 года более 330 тысяч билетов на провоз багажа. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на Центральную ППК.
Чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском (65 тыс. раз), Казанском (56 тыс.) и Курском направлениях (42 тыс. раз).
Как напомнили в министерстве, бесплатно можно провозить. мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 см в трёх измерениях и весом до 36 кг. Если багаж больше по весу и размерам, пассажиру придётся оформить специальный билет.
Стоимость зависит от маршрута: 120 рублей – для поездок до 100 км, 240 рублей – на более дальние. При этом пассажир может провезти багаж весом не более 50 кг.
Все правила провоза багажа можно найти на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».
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Как напомнили в министерстве, бесплатно можно провозить. мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 см в трёх измерениях и весом до 36 кг. Если багаж больше по весу и размерам, пассажиру придётся оформить специальный билет.
Стоимость зависит от маршрута: 120 рублей – для поездок до 100 км, 240 рублей – на более дальние. При этом пассажир может провезти багаж весом не более 50 кг.
Все правила провоза багажа можно найти на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».
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Лора Луганская