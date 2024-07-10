Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 30 километров линий наружного освещения обустраивают на региональных дорогах Московской области из запланированных 35 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в десяти городских округах», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что уличные фонари устанавливают и подключают на шести вылетных трассах Московской области: Пятницком, Рогачёвском, Егорьевском, Фряновском, Носовихинском и Можайском шоссе.
Строительство линий наружного освещения также скоро начнётся на участке Можайского шоссе в деревне Кожухово Можайского округа и на участке Быковского шоссе на территории округа Люберцы.
Всего должно быть построено 35 км линий освещения на дорогах в одиннадцати подмосковных округах.
Читайте также:
Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа
В Дмитровском округе отремонтировали полмоста через реку Икшанку
С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,2 тыс. машин
Лев Каштанов