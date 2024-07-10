Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения

Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения

10 июля 2024, 11:57
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Свыше 30 километров линий наружного освещения обустраивают на региональных дорогах Московской области из запланированных 35 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в десяти городских округах», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что уличные фонари устанавливают и подключают на шести вылетных трассах Московской области: Пятницком, Рогачёвском, Егорьевском, Фряновском, Носовихинском и Можайском шоссе.



Строительство линий наружного освещения также скоро начнётся на участке Можайского шоссе в деревне Кожухово Можайского округа и на участке Быковского шоссе на территории округа Люберцы.

Всего должно быть построено 35 км линий освещения на дорогах в одиннадцати подмосковных округах.

Читайте также:

Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа

В Дмитровском округе отремонтировали полмоста через реку Икшанку

С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,2 тыс. машин
#освещение
#дороги
#строительство
#минтранс мо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
Госдума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми
Семьям с двумя детьми и низкими доходами вернут 7% уплаченного НДФЛ
10 июля 2024, 13:05

Фото: iStock/mizar_21984

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Об этом информирует ТАСС.
Согласно новому закону, будет установлена ежегодная выплата работающим родителям, которые имеют 2 и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в месте проживания россиян. Уточняется, что сумма выплаты будет равна 7 из 13% уплаченного ими подоходного налога.

Выплата будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей за налоговый период. Средний доход за месяц поделят на количество членов семьи. Заявление на получение выплаты можно будет подать в период с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был уплачен НДФЛ.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому со следующего года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%.

Читайте также:

В Московской области увеличили выплату многодетным семьям на школьную форму

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%

Подмосковье стало вторым в рейтинге эффективности реализации промполитики
#выплаты
#закон
#семьи
#ндфл
#россияне
#заявление
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Татьяну Лазареву* хотят заочно арестовать в России
СК требует заочного ареста Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма
10 июля 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Следствие просит заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
В мае текущего года в отношении телеведущей возбудили дело по статье о публичной пропаганде терроризма с использованием интернета. Ей грозит до 7 лет тюремного заключения.

Поводом для заведения дела стало интервью, которое Лазарева* дала в августе 2023 года. В нем телеведущая назвала оправданными атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Напомним, 22 июля 2022 года Минюст РФ внес телеведущую в реестр иноагентов. 9 октября прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Читайте также:

Телеведущая Лазарева* объявила о разводе с шоуменом Шацем*

Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах

Татьяна Лазарева* в соцсетях заявила, что её насилуют

* Признана в РФ иностранным агентом
#суд
#дело
#штраф
#нарушение
#коап
#минюст рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В посёлке Восход отремонтируют школу, построенную 59 лет назад
10 июля 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Школу, построенную в подмосковном посёлке Восход в 1965 году, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик, который возьмётся за ремонт трёхэтажного здания школы, должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать постройку и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации школы», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания составляет свыше 3,5 тыс. квадратных метров. Капитальный ремонт должен быть закончен в 2025 году.

Начальная цена лота — 366 миллиона 751 тысяча 920 рублей, заявки принимаются до 24 июля. Работы будут оплачены из бюджета региона.

Читайте также:

В Электростали отремонтируют культурный центр «Октябрь»

В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП

Капремонт школы 1960 года постройки в Лобне завершат до конца года
#капремонт
#школа
#капитальный ремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье начали создавать территориальную систему контроля качества воды
10 июля 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Звенигороде на берегу реки Москва 10 июля спустят на воду станцию автономного мониторинга качества воды «Буян». Таким образом, в Подмосковье начнут формировать территориальную систему наблюдения за качеством воды, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Совершенствование системы мониторинга окружающей среды – одна из наших первоочередных задач. Эту работу ведёт Мособлэкомониторинг. О системе мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения и передвижных эколабораторий, знают многие. Мониторинг состояния водных объектов – следующий шаг в том же направлении», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Платформа «Буян» разработана для организации плавучих постов длительного мониторинга качества воды с целью экологического надзора и научных исследований. На буе можно разместить несколько датчиков СТАБ. Там существует герметичный отсек для аккумуляторов, преобразователей сигналов, а также систем хранения и передачи данных. Общая нагрузка может составлять до 100 кг. При питании с берега буй можно будет эксплуатировать и зимой.

Новое оборудование позволяет делать замеры при любой погоде и в любое время суток. В прошлом году провели тестовые испытания системы «Буян» на реке Клязьма в городском округе Щёлково и в Люберцах на Кореневском карьере. Она зарекомендовала себя хорошо.

Читайте также:

Волоколамск принял участие в ежегодной экологической акции «Вода России»

Дубна присоединится к экологической акции «Вода России»

Чистой водой за пять лет обеспечили более 320 тысяч жителей Одинцовского округа
#минэкологии мо
#экология
#мониторинг
#вода
#подмосковье
#московская область
#тихон фирсов
#река
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске привели в порядок детскую площадку
10 июля 2024, 11:42

Фото: Евгения Герасимова

Детскую площадку, расположенную в солнечногорском микрорайоне ЦМИС во дворе домов на Центральной улице, привели в порядок работники ДЭЗа городского округа Солнечногорск, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«На балансе предприятия стоит 60 детских площадок только в самом городе, мы обслуживаем также площадки по всему округу. За день приводим в порядок от шести до десяти игровых площадок», — рассказал бригадир-водитель ДЭЗа Александр Кокорев.
Рабочие убрали территорию детской площадки, подмели игровую зону и соседние дорожки. В ближайшее время они помоют все малые архитектурные формы на территории площадки.

Отмечается, что при необходимости коммунальщики ремонтируют игровые элементы и скамейки, а также красят ограждения и окашивают траву.

Читайте также:

Во дворах Сергиево-Посадского округа завершили ямочный ремонт

В Подмосковье за неделю привели в порядок более 12 тыс. газонов

В Долгопрудном благоустроили 11 пешеходных дорожек
#солнечногорск
#благоустройство
#детская площадка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минфин: семейную ипотеку со ставкой 6% продлили до 2030 года
10 июля 2024, 11:31

Фото: istockphoto/Evkaz

До 2030 года продлили семейную ипотеку со ставкой 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. Уточняется, что мера касается семей с детьми, где хотя бы один ребенок младше шести лет.
По условиям госпрограммы, максимальный кредит составляет 12 миллионов рублей для москвичей, жителей Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Остальным регионам — до шести миллионов.

Кредит оформляют и на большие суммы, а именно, на 15 и 30 миллионов, однако на его часть, которая превышает льготу, действует рыночная процентная ставка. Обязательный первый взнос — 20%.

Получить льготы по кредиту могут семьи, где двое несовершеннолетних, живущие в небольших городах с населением до 50 тысяч человек, а также в регионах, где низкий объем строительства или в регионах с индивидуальными программами развития. Участвовать могут семьи, где есть дети-инвалиды.

Разрешается оформить лишь один льготный кредит с учетом ранее выданных займов по всем госпрограммам. Займ можно рефинансировать после получения кредита при рождении ребенка.

Читайте также:

Акушер из Ленинского округа воспользовалась программой «Социальная ипотека»

Молодой ученый из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»

В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков
#россия
#ипотека
#семья
#дети
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электростали отремонтируют культурный центр «Октябрь»
10 июля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт здания культурного центра «Октябрь» проведут в городском округе Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт пятиэтажного здания КЦ и поставить оборудование, необходимое для эксплуатации культурного центра», — отмечается в сообщении.
Здание КЦ «Октябрь» было построено в 1963 году, его общая площадь составляет свыше 7,4 тыс. квадратных метров. Капремонт должен быть завершён в 2025 году.

Начальная цена лота — 952 миллиона 987 тысяч 220 рублей. Заявки принимаются до 25 июля. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Электросталь.

Читайте также:

В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП

Капремонт школы 1960 года постройки в Лобне завершат до конца года

Готовность капремонта школы в истринской деревне Кострово достигла 60%
#ремонт
#электросталь
#дом культуры
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты для развития семейных ферм
10 июля 2024, 10:53

Фото: пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области начался приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках конкурса фермерские хозяйства региона получат возможность выиграть поддержку в размере до 30 миллионов рублей.

«В этом году для проекта по развитию семейных ферм предусмотрены гранты на общую сумму 123 миллиона рублей. Аграрии, которые зарегистрированы в Подмосковье не менее года и не имеют задолженностей, могут подать заявку на получение гранта. Кроме того, важно, чтобы не менее двух членов семьи главы хозяйства работали на ферме», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Фермеры могут инвестировать полученные средства в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Важно, чтобы как минимум 40% от общего объёма расходов были покрыты за счёт собственных средств.

Также есть возможность направить средства на погашение не более 20% суммы льготного инвестиционного кредита, привлекаемого для реализации бизнес-плана, или на оплату процентов по этому кредиту в течение 18 месяцев со дня получения гранта.

Приём заявок продлиться до 8 августа.

Участники конкурса должны заполнить заявление в системе «Электронный бюджет», которая доступна на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

Читайте также:

В России проводится конкурс творческих работ «Традиция побеждать»

Подмосковных архитекторов приглашают на конкурс BUILD SCHOOL PROJECT

В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
#подмосковье
#строительство
#бизнес
#бюджет
#гранты
#семьи
#фермерские хозяйства
#министр
#заявление
#сергей двойных
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тёплые озёра Павлово-Посадского округа запустят рыбу
10 июля 2024, 10:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Очистку Тёплых озёр проводит компания «Спецэнергомаш» в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. После завершения работ в водоёмы решено запустить рыбу, чтобы восстановить там экологический баланс, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятия по надлежащему содержанию озёр проводятся каждый год. В 2023 году специалисты навели порядок на дне водоёмов, а в этом году занялись уборкой поверхности: водное пространство очищают от бытового мусора, ряски и излишней растительности, в том числе — слишком разросшегося камыша», — отмечается в сообщении.
Рыба, которую запустят в озёра после очистки, поможет поддерживать водоёмы в чистоте и будет препятствовать возникновению переизбытка растительности.

Читайте также:

В лесах Павловского Посада организовали более 20 мест для отдыха на природе

Житель Павловского Посада Царевский создаёт сад Памяти

День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями
#павловский посад
#электрогорск
#озеро
#экология
#водоёмы
#природа
#рыба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф