На озере Байкал и в реке Ангаре обнаружили опасные для человека нейротоксины
Сотрудники Лимнологического института СО РАН выяснили, что в Байкале и вытекающей из озера реке Ангаре присутствуют цианобактерии (сине-зелёные водоросли), выделяющие в воду опасные токсины. Об этом сообщает газета «Известия».
Уточняется, что речь идёт о микроцистинах, которые при попадании в организм вызывают отравление, и о сакситоксинах — они относятся к нейротропным ядам. Последняя категория воздействует на нервную систему и может привести к параличу или даже гибели.
Долгое время учёные считали, что проблема массового размножения цианобактерий — цветения, при котором они начинают выделять токсины, для Байкала неактуальна. Подобное явление всегда связывали с загрязнёнными водоёмами.
«Байкал огромен, и основная часть озера остаётся чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы», — пояснила «Известиям» заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.Установлено, что основные очаги активности опасных микроорганизмов — места с высокой туристической нагрузкой, в том числе пролив Малое Море и живописная лагуна Посольский сор. Цветение в водах Байкала может быть вызвано рядом причин: сбросом недостаточно очищенных канализационных стоков из посёлков и турбаз, а также повышением температуры и застоем воды.