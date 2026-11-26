26 ноября 2026, 07:22

«Известия»: Учёные ЛИН СО РАН нашли в водах озера Байкал опасные нейротоксины

Фото: iStock/sphraner

Сотрудники Лимнологического института СО РАН выяснили, что в Байкале и вытекающей из озера реке Ангаре присутствуют цианобактерии (сине-зелёные водоросли), выделяющие в воду опасные токсины. Об этом сообщает газета «Известия».





Уточняется, что речь идёт о микроцистинах, которые при попадании в организм вызывают отравление, и о сакситоксинах — они относятся к нейротропным ядам. Последняя категория воздействует на нервную систему и может привести к параличу или даже гибели.



Долгое время учёные считали, что проблема массового размножения цианобактерий — цветения, при котором они начинают выделять токсины, для Байкала неактуальна. Подобное явление всегда связывали с загрязнёнными водоёмами.



Фото: iStock/Olha

«Байкал огромен, и основная часть озера остаётся чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы», — пояснила «Известиям» заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.