Россиянам раскрыли, каким образом можно отсрочить появление возрастных болезней
Врач Тюхменев: Здоровый рацион и тренировки памяти помогут отсрочить возрастные болезни
Есть несколько способов отсрочить появление заболеваний, связанных с возрастом. Подробнее о них рассказал в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора по лечебной части Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России Евгений Тюхменев.
Он пояснил, что термин «возрастные болезни» — бытовой. Точнее говорить о заболеваниях, частота которых растет с годами. К ним относятся, например, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, катаракта, возрастная тугоухость и когнитивные нарушения. У этих состояний общая биологическая основа — так называемые «признаки старения», — поэтому они часто приходят вместе.
Невролог рассказал о неочевидном предвестнике инсульта
Тюхменев указал, что замедлить появление таких проблем можно лишь с помощью многокомпонентной программы, которую требуется соблюдать в течение нескольких лет. Необходимо придерживаться здорового питания, выполнять упражнения по поддержанию памяти и внимания и не забывать про постоянную физическую активность.
В доказательство своих слов врач привел результаты китайского исследования Да Цин, где людям с предиабетом шесть лет помогали менять питание и больше двигаться. За 30 лет наблюдения диабет у них развивался почти на четыре года позже, чем в контрольной группе, сердечно-сосудистые осложнения возникали примерно на четверть реже, а ожидаемая продолжительность жизни оказалась почти на полтора года больше.