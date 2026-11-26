26 ноября 2026, 03:37

Врач Тюхменев: Здоровый рацион и тренировки памяти помогут отсрочить возрастные болезни

Фото: iStock/Harbucks

Есть несколько способов отсрочить появление заболеваний, связанных с возрастом. Подробнее о них рассказал в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора по лечебной части Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России Евгений Тюхменев.





Он пояснил, что термин «возрастные болезни» — бытовой. Точнее говорить о заболеваниях, частота которых растет с годами. К ним относятся, например, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, катаракта, возрастная тугоухость и когнитивные нарушения. У этих состояний общая биологическая основа — так называемые «признаки старения», — поэтому они часто приходят вместе.



