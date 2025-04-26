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На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, дроны и электросамокаты

Фото: iStock/Mik122

Фото: iStock/Mik122

На парад Победы на Красной площади будет запрещено проносить электросамокаты, вейпы и беспилотники. Об этом сообщается в памятке организаторов мероприятия.
Помимо, этого на Красную площадь запрещено проносить колющие и режущие предметы, а также оружие. К тому же гражданам нельзя брать с собой на Парад Победы бронежилеты, средства маскировки, пиротехнику, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных.

На праздник запрещено проносить жидкости объемом свыше 50 мл, в том числе и парфюмерию, флаги и банеры. Под последнее не попадает формат А4. Бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов тоже нельзя приносить на праздник.

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#9 мая
#красная площадь
Правительство отменило Концерт на Красной площади в честь 9 мая
26 апреля 2025, 00:35

Фото: iStock/Kacharava

Российское правительство отменило проведение праздничного концерта на Красной площади в честь 9 мая. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Соответствующее изменение было внесено в документ, который был сформирован в прошлом году. В новой редакции значится только запуск салюта. Причины отменения концерта не называются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании ряда французских депутатов посетить Россию по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фоне этого дипломат выразил уверенность в том, что данное явление говорит об общем будущем двух стран.

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#победа
#концерт
#красная площадь
#9 мая
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Режим ЧС сняли в 11 населенных пунктах под Владимиром
25 апреля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/Andrey_Ivanov

Режим ЧС, введенный из-за детонации боеприпасов, отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области. Как уточнили в администрации муниципалитета, режим ЧС продолжает действовать в Барсово Киржачского района.
Согласно данным, сняты ограничения на движение по дороге 17К-8 от Киржача до пересечения с трассой А-108. Кроме того, режим ЧС сняли в Мирном, Першино, Храпках, Дворищах, Грибаново, Илейкино, участке Мележи, в СНТ «Лужки» и «Звездный».

Боеприпасы сдетонировали 22 апреля при возгорании на территории воинской части, доложили в МО РФ. Причиной возгорания названо нарушение требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами.

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#мир
#россия
#владимирская область
#новости
#чс
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Детей мигрантов обяжут иметь справку об отсутствии инфекций перед детсадом
25 апреля 2025, 20:28

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Дети мигрантов будут обязаны иметь при себе справку об отсутствии инфекций перед поступлением в детсад. Соответствующий проект приказа разработали в Минпросвещения, он опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, перечень заболеваний утвердил уполномоченный российским правительством федеральный орган в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года.

Ранее МВД России разработало поправки, по которым образовательные учреждения будут передавать в правоохранительные органы данные о детях мигрантов. Речь идет о постановке и снятии их с учета, и о регистрации малолетних иностранцев.

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#мир
#россия
#мигранты
#детсад
#новости
#справки
#минпросвещения
#инфекция
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Более 100 эссеистов из 42 стран соберёт международный проект «Открытый диалог»
25 апреля 2025, 20:20

Фото: сайт russia.ru

В Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля состоится масштабный международный проект «Открытый диалог». К нему присоединятся отобранные оргкомитетом авторы лучших эссе из 42 стран – всего 101 эссеист, сообщили организаторы мероприятия.
«В Открытом диалоге» также примут участие эксперты - представители мировых аналитических центров, корпораций, институтов развития, высшей школы, государственных институций, деловых объединений, молодёжных организаций, науки и журналистики. В фокусе внимания экспертов — четыре ключевых направления. Это инвестиции в человека, в технологии, в среду и связанность», – говорится в сообщении.
Программа «Открытого диалога» «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» опубликована на сайте Национального центра «Россия».

Чтобы стать участником «Открытого диалога», необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Национальный центр «Россия» расположен по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 14.

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#национальный центр россия
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Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн
Умерла 63-летняя актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн
25 апреля 2025, 19:34

Фото: iStock/izzzy71

На 64-м году жизни скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн, передает Variety.
Смерть артистки наступила во вторник, 22 апреля. Парк-Линкольн с 2008 года боролась с раком груди и перенесла 17 операций.

Дебют актрисы в кино произошел в 1985 году. Она снялась в сериалах «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь», «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Охотник», «Вне закона», «Шоссе в рай» и других.

Лар Парк-Линкольн также преподавала актерское мастерство и написала книгу.

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