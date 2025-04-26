На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, дроны и электросамокаты

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На парад Победы на Красной площади будет запрещено проносить электросамокаты, вейпы и беспилотники. Об этом сообщается в памятке организаторов мероприятия.
Помимо, этого на Красную площадь запрещено проносить колющие и режущие предметы, а также оружие. К тому же гражданам нельзя брать с собой на Парад Победы бронежилеты, средства маскировки, пиротехнику, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных.
На праздник запрещено проносить жидкости объемом свыше 50 мл, в том числе и парфюмерию, флаги и банеры. Под последнее не попадает формат А4. Бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов тоже нельзя приносить на праздник.
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На праздник запрещено проносить жидкости объемом свыше 50 мл, в том числе и парфюмерию, флаги и банеры. Под последнее не попадает формат А4. Бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов тоже нельзя приносить на праздник.
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Иван Мусатов