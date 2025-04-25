RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году

Все собаки разные по характеру: одни обожают купаться, и их не вытащишь из ванной или надувного бассейна. Другие боятся воды, и даже мытьё превращается для них в настоящий стресс. Избегать процедуры не получится – регулярная гигиена важна для питомца. Как приучить четвероногого друга к купанию правильно?