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RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

RT опубликовал видеоролик с «оживлёнными» с помощью нейросетей архивными кадрами встречи с союзными войсками на реке Эльбе, которая состоялась 25 апреля 1945 года.
Главными героями видеоролика стали солдаты Красной армии и армии США, первыми пожавшими друг другу руки. Речь идёт о гвардии лейтенанте Александре Сильвашко и старшем сержанте Григории Голобородько и лейтенанте Альфреде Баке Котцебу и рядовом Джозефе Джо Половски.

Оживление фотографий с помощью нейросетей позволило передать предполагаемую атмосферу встречи, которая стала предвестником скорой победы над фашистской Германией и окончания Великой Отечественной войны.

Напомним, в столичном Музее Победы 23 апреля открылась выставка «Встреча на Эльбе». Здесь можно увидеть военную форму, вооружение, награды, документы, фотографии и личные вещи высшего офицерского состава и многое другое. Экспозиция будет работать до 18 мая.

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Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие
Кинолог Голубев: собаку нужно познакомить с ванной
25 апреля 2025, 12:31

Фото: iStock/O_Lypa

Все собаки разные по характеру: одни обожают купаться, и их не вытащишь из ванной или надувного бассейна. Другие боятся воды, и даже мытьё превращается для них в настоящий стресс. Избегать процедуры не получится – регулярная гигиена важна для питомца. Как приучить четвероногого друга к купанию правильно?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявила, что основная задача хозяина — создать приятные ассоциации с процедурой мытья, превратить её в игру для питомца, чтобы он с удовольствием стремился в ванную.

«Категорически нельзя насильно принуждать собаку к купанию — это только усугубит ситуацию», — объяснил он.

Эксперт перечислил основные правила, как превратить купание для собаки в приятное занятие.


Никакого принуждения


Как уже было сказано, заставлять собаку что-то делать против её воли нельзя — такие действия только усилят страх. Если животное отказывается заходить в ванную или дрожит, начните с простых процедур: протирайте питомца мокрой тряпкой после прогулки. Можно также набирать воду в небольшой тазик и ставить его в коридоре. Это существенно снизит стресс питомца.

Постепенное знакомство с ванной


Собака должна чувствовать себя в ванной комфортно и безопасно. Дайте питомцу время освоиться с этой частью дома. Не заманивайте его хитростью – пусть проход сюда будет свободным. В идеале, если ваш питомец ходит на пелёнку, можно разместить туалет в ванной. Это ускорит процесс адаптации и создаст у животного позитивные ассоциации с этим местом. Когда питомец будет чувствовать себя абсолютно спокойно в помещении, попробуйте сажать его в пустую ванную и хвалить за послушание и смелость.

Положительное подкрепление


Лучшая обратная связь для питомца – это похвала. Для кого-то она может быть в виде лакомства, для других – в виде поглаживания или игры. Хвалить нужно за любое действие. Собака проявила интерес к ванной и засунула туда нос? Отлично! Зашла в помещение? Великолепно! Любой шаг на пути к успеху должен сопровождаться положительным подкреплением. Так вы дадите понять четвероногому другу, каких действий от него ожидают.

Никаких резких движений


Само купание должно проходить спокойно, без суеты. Представьте, что вы организуете медитативные спа-процедуры не только для своего питомца, но и для себя. Постелите нескользящий коврик, подготовьте полотенце. Заранее разместите шампуни так, чтобы в процессе ничего не падало и не пугало животное. Избегайте резких звуков и движений, они могут усилить стресс питомца – вам это ни к чему.


Специальные игрушки


Во время мытья можно использовать любимые резиновые игрушки питомца. Также рекомендуется приобрести специальный коврик на присоске, который крепится к стенке ванной. Его можно обмазать вкусным паштетом или другим лакомством — это поможет собаке отвлечься, а вам — спокойно помыть лапки.

Все эти рекомендации лучше применять с раннего возраста — взрослую собаку сложнее приучить к купанию, если она уже испытывает страх. Важно помнить, что мыть лапки и живот необходимо после каждой прогулки, даже зимой, когда на улице лежит белый снег. А полноценное купание следует проводить не чаще 1-2 раза в месяц. Универсальное правило для комфортного пребывания собаки в ванной — это уют, спокойствие и похвала.

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Вирусолог объяснил связь между заражением холерой российского туриста и ООН
Вирусолог Жемчугов: холеру завезли солдаты ООН
25 апреля 2025, 11:44

Фото: iStock/SyhinStas

Случай холеры выявлен у вернувшегося из Индии туриста, сообщают в Роспотребнадзоре. Холера — это особо опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион, выделяемые им токсины поражают тонкую кишку.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, что люди, находясь за границей, не соблюдают режим, который поможет защитить себя, потому привозят домой всякие болезни.

«Холера вообще была ликвидирована, а в последние годы произошло обострение. Это началось с Кариб, где было мощное землетрясение, и нарушилась система воды канализации. Туда холеру завезли солдаты ООН. И, конечно, заболевание распространяется по странам Ближнего Востока», — сказал эксперт.

По его словам, в Советском Союзе была разработана противочумная вакцина, которая парализует тонкую кислоту, и жидкость исчезает из человека почти до конца.

«На основе этого токсина создан холерный токсин — замечательная вакцина, которая не очень распространилась по миру, потому что коммерческий подход был не очень хорошим. А сейчас холерная вакцина есть в разных странах, применяется по мере необходимости», — сообщил Жемчугов.

Она добавил, что холеру не отличишь от другого желудочно-кишечного заболевания, потому что все сопровождается диареей — следует при первых симптомах обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

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Посвящённый 80-летию Победы марафон «Знание.Первые» приходит в ЦФО
25 апреля 2025, 11:05

Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

Площадки просветительского марафона «Знание.Первые», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заработают 28 апреля в Центральном федеральном округе — в Рязани и Москве, сообщает пресс-служба организатора марафона — российского общества «Знание».
«На площадках марафона в Москве и Рязани для молодежи выступят потомки ветеранов войны, военкоры и защитники Родины, а также общественные и государственные деятели, ученые, спортсмены, ведущие предприниматели страны, знаменитые деятели сферы искусства и культуры», — говорится в сообщении.
В частности, в число спикеров марафона в Москве вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр спорта Михаил Дегтярёв, гендиректор Росатома Алексей Лихачёв, глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, гендиректор «Почты России» Михаил Волков и гендиректор РЖД Олег Белозёров.

Марафон охватит всю страну, подробная информация о нём размещена на официальном сайте мероприятия.

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#победа
#великая отечественная война
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«А ноги на стол можно класть?»: Филолог резко раскритиковала смену ударения в слове «звонит»
Филолог Малыгина: смена ударения в «звонит» приведет к расшатыванию общества
25 апреля 2025, 11:05

Фото: iStock/Aghavni Shahinyan

Специалисты РАН заявили, что ударение в слове «звонит» официально будет падать на первый слог. Там утверждают, что «звОнит» — это не ошибка, а естественная эволюция русского языка: во всех глаголах на «-ить» последние сто лет ударение постепенно сдвигается на первый слог.
Доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова заведующая кафедрой медиа обеспечения госинтересов и нацбезопасности Президентской академии Лидия Малыгина в беседе с «Радио 1» заявила, что подобное решение в пользу ударения на первый слов может быть движением в сторону безграмотной речи.

«Сначала мы расшатываем норму языка, потом расшатываем нормы речи, то есть использование языка на практике, а потом и нормы поведения: а, может, и ноги на стол можно класть? Может, и здороваться не нужно?» — поделилась мнением эксперт.

По ее словам, речь — визитная карточка человека, которая во многом определяет жизнь.

«Никто изменения не вносил в словари и справочники, и норма звонИт является строгой. Иногда бывает так, что публично какой-нибудь чиновник произнес неверно, а потом просит филологов, найти решение, чтобы как-то загладить свою ошибку и сделать вид, что он не такой безграмотный», — сказала филолог.

Она подчеркнула, что играть с ударение можно только в случае приращения смысла — намеренно, когда есть двойное дно или комический эффект.

«И в бытовой сфере общения, и в деловой коммуникации, и в научной речи, и в медиа нужно уважать норму речи и языка. 90 процентов людей, как я заметила, не поддерживает вот это раскачивание нормы «звонИт/звОнит», и вообще даже гипотезу о том, что ударение может меняться. Нам нужно показывать богатство грамотной речи, пользоваться языком максимально эффективно — это наше наследие», — завершила Малыгина.

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Эксперт предупреждает: красное мясо на майских шашлыках может угрожать здоровью
Диетолог Дианова: Для шашлыков в праздники лучше выбирать курицу, рыбу и индейку
25 апреля 2025, 11:02

Фото: iStock/zi3000

С наступлением майских праздников и началом сезона шашлыков врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова призывает россиян быть осторожными с выбором продуктов для гриль-вечеринок. В интервью «Ленте.ру» она отметила, что предпочтение стоит отдавать курице, рыбе и индейке, а не красному мясу, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем.
Дианова подчеркнула, что в одной тарелке на шашлыках рекомендуется соблюдать баланс: четверть мяса, четверть углеводов и две четверти овощей и зелени. Она также предупредила о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, связанных как с потреблением красного мяса, так и с сосисками.

Эксперт обратила внимание на то, что при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества, особенно в обуглившихся частях шашлыка, которые следует срезать и не употреблять. Также она добавила, что жирное мясо содержит больше трансжиров, поэтому стоит выбирать нежирные сорта.

«Минимизируйте потребление красного мяса — говядины, свинины и баранины. Лучше использовать курицу или индейку, которая требует более тщательного маринования», — советует Дианова.

Она также отметила, что рыба является полезным вариантом для шашлыков, так как ее легче готовить и не нужно мариновать.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать майские праздники не только вкусными, но и более безопасными для здоровья.

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