RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году

Фото: iStock/Artsiom Malashenko
RT опубликовал видеоролик с «оживлёнными» с помощью нейросетей архивными кадрами встречи с союзными войсками на реке Эльбе, которая состоялась 25 апреля 1945 года.
Главными героями видеоролика стали солдаты Красной армии и армии США, первыми пожавшими друг другу руки. Речь идёт о гвардии лейтенанте Александре Сильвашко и старшем сержанте Григории Голобородько и лейтенанте Альфреде Баке Котцебу и рядовом Джозефе Джо Половски.
Оживление фотографий с помощью нейросетей позволило передать предполагаемую атмосферу встречи, которая стала предвестником скорой победы над фашистской Германией и окончания Великой Отечественной войны.
Напомним, в столичном Музее Победы 23 апреля открылась выставка «Встреча на Эльбе». Здесь можно увидеть военную форму, вооружение, награды, документы, фотографии и личные вещи высшего офицерского состава и многое другое. Экспозиция будет работать до 18 мая.
Читайте также:
День Победы в Дубне отметят возложением цветов, посадкой деревьев и велопробегом
В «Новом Иерусалиме» открыли две экспозиции к 80-летию Великой Победы
В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
Оживление фотографий с помощью нейросетей позволило передать предполагаемую атмосферу встречи, которая стала предвестником скорой победы над фашистской Германией и окончания Великой Отечественной войны.
Напомним, в столичном Музее Победы 23 апреля открылась выставка «Встреча на Эльбе». Здесь можно увидеть военную форму, вооружение, награды, документы, фотографии и личные вещи высшего офицерского состава и многое другое. Экспозиция будет работать до 18 мая.
Читайте также:
День Победы в Дубне отметят возложением цветов, посадкой деревьев и велопробегом
В «Новом Иерусалиме» открыли две экспозиции к 80-летию Великой Победы
В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
Элина Позднякова