Правительство отменило Концерт на Красной площади в честь 9 мая

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Российское правительство отменило проведение праздничного концерта на Красной площади в честь 9 мая. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Соответствующее изменение было внесено в документ, который был сформирован в прошлом году. В новой редакции значится только запуск салюта. Причины отменения концерта не называются.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании ряда французских депутатов посетить Россию по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фоне этого дипломат выразил уверенность в том, что данное явление говорит об общем будущем двух стран.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании ряда французских депутатов посетить Россию по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фоне этого дипломат выразил уверенность в том, что данное явление говорит об общем будущем двух стран.
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Иван Мусатов