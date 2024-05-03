На Пасху в регионе ожидается первый уровень пожарной опасности

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Комлесхоз предупредил об пожарной опасности в лесах Московской области на 3-5 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, а в Волоколамском лесничестве — второй.
Стоит отметить, что в выходные также обещают переменную облачность и возможны дожди.
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«4 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности. 5 мая на Пасху в регионе ожидается I класс пожарной опасности, в Истринском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 8-11С, ночью — всего 1-7С», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что в выходные также обещают переменную облачность и возможны дожди.
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Мира Полтева