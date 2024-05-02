В Подмосковье с начала сезона потушили 12 лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Московской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 11,1 га. В их ликвидации участвовали и 122 сотрудника лесопожарных формирований и 57 единиц техники. Такой статистикой поделились в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Там отметили, что все пожары возникли по вине населения.
Как отметили в ведомстве, один из самых эффективных методов обнаружения возгораний – авиамониторинг. Его общая площадь составляет без малого 875,5 тыс. га.
Жителям Подмосковья напомнили, что за неосторожное обращение с огнём, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.
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«С увеличением класса пожарной опасности в лесах в подмосковное небо поднимаются самолёты Cessna 182/172, которые отслеживают пожарную обстановку с воздуха. Из-за тёплых среднесуточных температур весной этого года и раннего схода снега в апреле налёт составил 30 часов. Основные полёты проводили по маршрутам Север и Восток. Они проложены над территориями самых сложных лесничеств. Именно там в прошлые годы отмечали наибольшее количество возгораний», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Жителям Подмосковья напомнили, что за неосторожное обращение с огнём, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.
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Лора Луганская