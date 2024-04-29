В майские праздники сотрудники Комлесхоза будут работать в усиленном режиме

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Силы и средства Комитета лесного хозяйства Московской области находятся в режиме повышенной готовности на майских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В длинные выходные и праздничные майские дни для контроля за пожарной ситуацией в лесах Подмосковья и ликвидации возгораний в лесах будет усилена работа сил и средств Комлесхоза.
Стоит отметить, что техника и личный состав лесопожарных формирований находятся в постоянной готовности к тушению лесных пожаров.
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«Осуществляется постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятых торфяниками. Проводится авиационный мониторинг пожарной опасности, а региональная диспетчерская служба Комитета работает в круглосуточном режиме. На патрулирование излюбленных мест отдыха граждан и лесных участков рядом с населенными пунктами выходят усиленные группы лесной охраны и полицейских», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что техника и личный состав лесопожарных формирований находятся в постоянной готовности к тушению лесных пожаров.
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Мира Полтева